A CPLP e a Vergonha Silenciosa diante do Regime Ilegítimo e Criminoso de Umaro Sissoco Embaló

Ex-Presidente da República de Portugal (2006–2016)

Lisboa, Junho de 2025

Como antigo Presidente da República Portuguesa e defensor convicto dos valores que estiveram na origem da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), não posso, em consciência, permanecer em silêncio perante a degradação absoluta da situação política, social e institucional na Guiné-Bissau. É meu dever moral alertar a opinião pública lusófona e internacional para a cumplicidade vergonhosa que se instalou dentro da CPLP.

A permanência de Umaro Sissoco Embaló no poder é ilegal. O seu mandato presidencial terminou, de forma clara e inequívoca, no dia 27 de fevereiro de 2025. Desde então, qualquer ato por ele praticado reveste-se de ilegitimidade constitucional. E, no entanto, os líderes da CPLP permanecem impassíveis, indiferentes à evidência de que um dos seus membros se transformou, de facto, num regime autoritário e criminoso.

A situação na Guiné-Bissau é alarmante: opositores políticos raptados, espancados ou silenciados à força, um sistema judicial completamente instrumentalizado e corrupto, e uma perseguição sistemática à liberdade de expressão e ao pluralismo democrático. Umaro Sissoco Embaló tem recorrido à fragmentação interna dos partidos, à compra de consciências, e à criação de um caos deliberado com o único objetivo de perpetuar-se no poder.

Pior ainda, o Presidente recorre a encenações de golpes de Estado falsos, fabricados como pretexto para a repressão e a prisão arbitrária de adversários. Estas manobras, além de profundamente imorais, descredibilizam por completo a vida institucional do país e expõem o povo guineense a um clima constante de medo, instabilidade e humilhação.

É também necessário dizer, com toda a clareza, que há indícios sérios e persistentes de que o próprio Estado guineense se encontra envolvido no narcotráfico internacional, transformando o país num narco-Estado à vista de todos. A corrupção, o tráfico e o crime organizado passaram a integrar o aparelho de Estado, com cobertura direta e ativa do mais alto nível do poder político.

Como pode a CPLP, criada para defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos, continuar a reconhecer e acolher um regime que já não representa o seu povo, mas sim a sua opressão? O que é que justifica este silêncio? Esta omissão já não é apenas irresponsável é cúmplice.

Por tudo isso, exorto a CPLP a suspender, de forma imediata, a Guiné-Bissau de todos os seus fóruns e mecanismos até que se restabeleça plenamente a ordem constitucional e democrática, com eleições livres, respeito pelos direitos fundamentais e responsabilização judicial dos responsáveis pelas graves violações em curso.

A história não absolverá os que, podendo agir, optaram pela conveniência e pelo silêncio. A CPLP deve lembrar-se de que foi criada para servir os povos, não os tiranos.

Aníbal Cavaco Silva

Presidente da República Portuguesa (2006–2016)

Lisboa, 6 de Junho de 2025.

Artigo de Opinião extraído da imprensa internacional