Historiador assinala o massacre de 1953 como ponto de partida na luta para a libertação de STP

O historiador santomense Carlos Neves argumentou que o massacre de 1953 em São Tomé e Príncipe despertou a consciência nacional sobre a necessidade de libertação do arquipélago do domínio colonial. Sua afirmação foi feita durante uma palestra realizada no âmbito das celebrações dos 50 anos de independência do país.

O anfiteatro da universidade pública serviu de palco do evento sob o lema “São Tomé e Príncipe: o processo rumo à independência”.

“O primeiro grande momento em que a população nativa de São Tomé e Príncipe toma a consciência que algo tinha que mudar, foram os massacres ocorridos em 1953”, afirmou Carlos Neves.

O massacre despertou a consciência política sobre a necessidade de libertar o arquipélago do domínio colonial.

“A partir daí, iniciou-se o processo de formação de movimentos, entre eles o CLSTP, que mais tarde deu lugar ao MLSTP. Ao longo desse período, a ideia de independência esteve sempre presente no imaginário dos santomenses.”

A Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, em Portugal, fortaleceu a luta pela independência.

“O Movimento dos Capitães de 25 de Abril de 1974 não pode ser ignorado, pois desempenhou um papel decisivo na aceleração do processo de independência.”

A abertura política decorrente da Revolução dos Cravos e a mudança de regime facilitaram o diálogo entre as partes e pavimentou o caminho para a assinatura do Acordo de Argel, em 26 de novembro de 1974.

No entanto, antes disso, o arquipélago enfrentou momentos de grande tensão, marcados pelos acontecimentos de 6 de setembro de 1974, que levaram à morte do soldado Paulo Ferreira.

“Naquele dia, havia o risco de um grande derramamento de sangue. Se não fosse a intervenção dos militares santomenses, que se posicionaram ao lado da população, a polícia militar portuguesa poderia ter realizado um massacre.”

A palestra foi organizada como parte das celebrações dos 50 anos da proclamação da independência de São Tomé e Príncipe, que será comemorada em 12 de julho.

José Bouças