São Tomé e Príncipe 50 anos : De luz às Trevas Parte III

PARTE III

Existem motivos suficientes para se pensar numa mudança, provavelmente, pensar numa III República.

Como pudemos ver e analisar, tudo que fora ajuntado na I República fora espalhado, escandalizado e destruído na II República. Os mais jovens dirigentes dos primeiros 15 anos da República, juntos aos chamados dirigentes da mudança, durante os 35 anos, escandalizaram, destruíram, roubaram, extorquiram tudo de bom que o colono havia deixado e os adquiridos na I República. Mataram toda fonte de riqueza do país e promoveram desempregos ao nível nacional, matando o sonho dos são-tomenses!

Assinaram e aprovaram contratos que lesam o país e a população e em contrapartida adquiriram bens pessoais aqui e no estrangeiro. Pagam imposto naqueles países e em STP não pagam impostos. Obrigam toda a população a pagar impostos, enquanto, empresas de vulto em que estão ligados, não pagam impostos. A inflação aumentou, consequentemente, com a pobreza tornando a população incrédula, chegando a pensar que a democracia é sinónimo da desgraça.

Propositadamente, inviabilizaram todas as instituições que pudessem dar sustentabilidade e garantia à funcionalidade do Estado, tornando o Estado frágil condições propícias para saque, extorsão, roubo e corrupção generalizada.

Todo dinheiro subtraído se fosse aplicado aqui no país, teria ajudado a minimizar o flagelo de desemprego que assola o país e consequentemente, a melhoria da vida socioeconómico da população. Se adoptassem este comportamento poderiam até ser perdoados porque ninguém é perfeito, mas preferem comprar prédios no mundo fora, hotéis, vivendas e apartamentos. Construíram supermercados no estrangeiro e no país, andam de viaturas velhas, fingindo que estão em desgraça. Desgraçados, serão um dia, só se Deus não existe!

Por tudo isto visto e analisado resta-nos apenas decidir fazer uma mudança para III REPUBLICA onde todos que escandalizaram o país não deverão fazer parte e deverão, sim, responder pelo mal que fizeram a este país e a população.

Para não ser tão radical, poder-se-á misturar alguns dos antigos governantes mais nacionalistas e patriotas que não tiveram mãos dadas com a corrupção, com alguns mais novos que nunca estiveram no poder, capacitados, mas com espírito nacionalista, para governar o país nos próximos 50 anos, num governo de salvação nacional! 50 anos marcados de escândalos financeiros, mortes, abuso, falsidade, mentira, injustiça, perseguição, represália, ódio, cobiça, impunidade, mau trato, hipocrisia, corrupção, nepotismo, divisão, pobreza, exclusão social, êxodo. Por estes factos, …não se pode dar mais um palmo de terra há estes falsos filhos de São Tomé e Príncipe. Nem mais um ano! 50 anos ponto final!

São Tomé e Príncipe não pode continuar a ser campo de experimento. Já basta de fazer são-tomense de cobaia! E’ preciso mudar necessariamente!

Deve-se restaurar o país, restaurar as instituições, melhorar as condições socioeconómicas da vida da população, mudando de paradigma de modo que os são-tomenses possam viver com dignidade na terra que os viu nascer.

Há necessidade de introduzir o nacionalismo e o patriotismo, afastando, sobretudo, as nossas crianças do partidarismo que é sinal de separação entre a família são-tomense, o que é muito mau o convívio entre irmãos! Há – que – se reformar a justiça. Precisa-se de um Procurador capaz de julgar os políticos corruptos. A Justiça precisa de fazer justiça! De igual modo há-que-se reformar todo sistema de segurança e decidir que tipo de Força Armada que se precisa em STP.

A verdade vos digo, os 35 anos que aqui foram analisados, marcados pela luta entre Trovoadistas e Pintistas , tendo os Trovoadistas ganhos o protagonismo.

Os Trovoadistas ganharam eleições presidenciais (PR Trovoada fez 2 mandatos (10 anos); Fradique fez 2 mandatos (10 anos);Evaristo 1 mandato (5 anos); Vila Nova por ora, tudo indica que o seu 1° mandato esta’ garantido -( 5 anos) = são 30 anos. Do mesmo modo tiveram 4 eleições com a maioria absoluta (1 PCD +3 ADI =4);

Enquanto isso, os Pintistas / MLSTP tiveram no analisado tempo e espaço (35 anos); 1 maioria absoluta, de igual modo, ganharam 1 eleição presidencial, com mérito pessoal do PR Pinto da Costa. Diga-nos; há quanto tempo o MLSTP como o Partido fundador da Nação ganhou uma eleição por maioria absoluta? Os jovens dirigentes do MLSTP, transformaram-no em saco de pancada do ADI. Não se vê um discurso que pelo menos demonstre que estão na oposição e pretendem assumir junto à população a responsabilidade de mudar as coisas. Também, se não conseguem mudar entre eles como poderão mudar o País? Coisa nunca vista! Oposição e poder de mãos dadas! O presidente do MSLTP é ao mesmo tempo funcionário do Banco Central, tendo o seu opositor como seu chefe, facto que lhe coloca em situação de subserviente e de mãos atadas. Cada dia que se passa este partido tem menor poder de mobilização! Uma boa oposição é importante na democracia, faz com que poder aja com respeito e cuidado. Por isso que o poder em STP não respeita o povo. Façam o que lhes derem na gana.

Logo, os Trovoadistas e as Forças de mudança governaram o país nos últimos 30 anos e com eles estão os maiores escândalos financeiros e estão preparados com manipulação, mentiras e truques de todo tipo para continuarem no poder sine die. São responsáveis pela desgraça e pobreza da nossa população. Pesa sobre os seus ombros os maiores escândalos de corrupção e destruição do país. Devem ser responsabilizados por todo mal que fizeram ao país.

Demonstraram que estão aquém de continuarem a frente do destino do país, e com eles manteremos em perpétuo subdesenvolvimento. Continua não haver um plano padrão com programa sério para o tão esperado desenvolvimento. Viagens, negócios, discursos e promessas, o que mudou? Senhores, farto de palavras estamos nós. Deixem de nos enganar! Todos os dias afirmam que assinaram contratos com, A,B,C, que o país vai se transformar em Dubai ou porque Dubai prometeu dar milhões de dólares. Meus senhores trabalhem sério para que Deus dê pão para o povo. Percorram Sul, Norte, Centro, Este e Oeste e a ilha de Príncipe, conhecerão o Dubai em que o país se transformou. Dubai de fome, de miséria, de desemprego, de coisas velhas chamadas de casa em que vivem a maioria da população, de buracos por todo o canto danificando viaturas de cada um, compradas com crédito de juros altos contraídos junto aos bancos comerciais, mesmo pagando a taxa de circulação. Estão preparados para comemorarem os 50 anos de vergonha. Com discursos e promessas, bebidas e comidas, oferecendo diplomas de méritos à pessoas próximas mesmo quando nada fizeram em bem de STP, tal qual, como eles, traçando ideias macabras criando condições para continuarem mirando as próximas eleições. Tenham descaramento! No ano passado escolheram à ilha do Príncipe, neste ano, onde será? Festa na tristeza!

Todos são larápios, irmãos metralhas que não têm condições de continuar à frente do destino do país, menos algumas almas que não merecem.

Por estes factos, não restam a menor dúvida. Há’-que-se mudar! Ainda que seja para aproveitar os que menos se meteram em escândalos, os que menos lesaram o País, nutridos de alguma experiência, com alguns quadros com capacidade, com pensamento de servir o país e não servir-se do país. Objectivo principal é restauração de STP, corrigir tudo que esteve mal durante os 50 anos!

Basta de deixar STP nas mãos de aventureiros para continuarem a inviabilizar o desenvolvimento, impor pobreza, enriquecendo-se, debaixo dos nossos olhos, tratando-nos todos de parvos. Deus não gosta disso! BASTA!

Que os próximos 50 anos não sejam de corrupção, escândalo, extorsão, máfia, roubo, tristeza, subdesenvolvimento, nepotismo e impunidade. Deverão ser de melhoria das condições socioeconómicas das nossas populações e de desenvolvimento.

Meus senhores governantes, senhores ainda têm o tempo para se arrependerem do mal que fizeram e que continuam fazendo aos vossos irmãos. O país agradeceria!

Mais uma contribuição nossa para um STP melhor para todos

VELOSO, Modesto

Ribeira Afonso, São Tomé, Junho de 2025

Continua a leitura com a parte IV – a última