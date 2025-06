Tesla STP garante continuidade da produção de energia

A empresa Tesla STP Ltd, concessionária privada de capitais turcos responsável por grande parte da produção de energia elétrica no país, garantiu na noite desta quarta-feira que vai manter o fornecimento de energia à Empresa de Água e Eletricidade (EMAE), contrariando os receios de uma suspensão iminente.

A informação foi confirmada através de um comunicado oficial enviado à Televisão Santomense (TVS), no qual a empresa assegura a sua disposição em dar continuidade à produção e fornecimento de energia, apesar das divergências contratuais com o Governo.

A nota da Tesla STP chega menos de 48 horas após declarações públicas do Executivo, que, na segunda-feira, 16 de junho, tornaram públicas as dificuldades nas negociações com a empresa e advertiram para a possibilidade de rutura no abastecimento energético nacional, caso não houvesse entendimento sobre os pagamentos pendentes e cláusulas contratuais.

Segundo apurou a imprensa local, a Tesla STP havia anteriormente informado, por vias formais, a sua intenção de suspender imediatamente os serviços, alegando incumprimento de obrigações financeiras por parte do Estado são-tomense. Essa notificação, datada de 18 de março de 2025, esteve na origem de uma série de reações políticas e institucionais, incluindo a mobilização urgente de soluções alternativas pelo Governo.

A nova posição agora transmitida pela empresa representa um sinal de distensão e poderá significar avanços nas negociações bilaterais, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre os termos da continuidade do serviço.

A crise energética que se vive no país nas últimas semanas tem gerado fortes impactos no quotidiano dos cidadãos e das instituições, afetando o funcionamento de escolas, hospitais, serviços públicos e atividades económicas.

Até o momento, nenhum representante do Governo se pronunciou oficialmente sobre o conteúdo do comunicado da Tesla STP, nem sobre eventuais acordos alcançados nos bastidores.

Waley Quaresma