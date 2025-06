STP-Airways retém dezenas de passageiros em São Tomé e em Lisboa

O cancelamento do voo semanal da companhia de bandeira santomense, a STP-Airways, entre Lisboa e São Tomé e vice-versa passou a ser uma rotina.

Retidos em Lisboa e em São Tomé, os passageiros desesperam. O mais recente cancelamento do voo da STP Airways aconteceu no último sábado, 21 de junho.

Hugo Domingos e Marta Gonçalves, são um casal de turistas que visitam São Tomé pela primeira vez. Depois de uma semana de férias, deveriam apanhar o voo da STP Airways na manhã do último sábado para o regresso a Lisboa-Portugal.

«Acho que vou tornar-me santomense, porque estou cá desde o início do mês. Vim antes da minha família, porque estive a participar num projecto de voluntariado na ilha do Príncipe. Entretanto a última semana era de férias, mas contava regressar no último sábado para Lisboa, porque a minha vida é lá, e neste momento está posta em causa devido a este cancelamento do voo que perdura desde sábado», desabafou Marta Gonçalves.

O marido Hugo Domingos, deveria começar a trabalhar na terça-feira 24 de junho. O turista disse ao Téla Nón, que a STP Airways encaminhou os passageiros estrangeiros para um alojamento, e não deu mais nenhuma informação sobre o voo.

«Não temos qualquer tipo de resposta por parte da STP-Airways. Dizem-nos para aguardar, para aguardar…isto é uma situação um bocado complicada. Já deveria começar hoje (terça – feira) a trabalhar. Isso traz outras complicações», afirmou Hugo Domingos.

A companhia de bandeira nacional nunca teve um avião para assegurar a ligação entre o país e a Europa. Há vários anos que a ligação aérea semanal entre São Tomé e Lisboa, em nome da STP-Airways é assegurada pelo aparelho Boeing da Euroatlantic. Por sinal o avião com maior capacidade de transporte de cargas e de pessoas que opera entre São Tomé e Príncipe e Lisboa.

Os cidadãos santomenses que deveriam viajar no último sábado também estão revoltados.

«Ligaram e disseram que não tem voo, e não têm mais nada para nos dizer sobre o cancelamento do voo. Temos a nossa vida cancelada, eu tenho consulta, tenho trabalho, tenho coisas para resolver, e não sabemos o que fazer», reclamou Serena Mendonça, uma das passageiras que ficou em terra.

O Governo está preocupado com a situação, que pode pôr em causa a estratégia de promoção do país como um destino de férias por excelência. «E uma grande preocupação, estamos a trabalhar sim para resolvermos a situação e evitar mais cancelamentos. De facto, põe em causa o destino e não é isso que queremos. O governo tem feito diligências para encontrar a solução e que seja breve», pontuou a ministra do ambiente e do turismo sustentável, Nilda da Mata.

Isolado no golfo da Guiné, a dificuldade de ligação aérea regular com o mundo, continua a ser um dos constrangimentos para o crescimento do Turismo sustentável em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga