São Tomé e Príncipe tem de virar-se para África para ter maior conexão aérea com o mundo

Numa altura em que a companhia de bandeira nacional, a STP-Airways enfrenta dificuldades para assegurar a ligação aérea com a Europa, a ministra do ambiente, juventude e turismo sustentável, Nilda da Mata, avisou que o governo está a trabalhar no sentido de suprimir este constrangimento.

«Estamos a trabalhar para explorar oportunidades mesmo aqui na sub-região africana. Sabemos que basta chegarmos a Etiópia que podemos ir para todo o mundo», afirmou Nilda da Mata.

Foto: Tripulação da Ehiopian Airlines

Etiópia é uma civilização. É uma das mais antigas de África. O Ano Novo Etíope é celebrado no mês de Setembro. O país é membro dos BRICS.

A Ethiopian Airlines, é uma das maiores companhias aéreas de África e do mundo. Membro da Star Aliance, a Ethiopian Airlines liga os países africanos entre si, e faz a ponte entre os países africanos e os 4 cantos do mundo.

«Estamos conscientes da necessidade de ter mais ligações aéreas. Também para trazermos turistas de África para São Tomé, para não estarmos virados só para a Europa Ocidental», reforçou a ministra do ambiente, da Juventude e do Turismo sustentável.

Nilda da Mata, deu o exemplo de turistas do Gana cujo número não para de aumentar. «Já temos aqui os Ganenses e queremos mais, e estamos em condições de oferecer mesmo aqui na sub-região africana o serviço turístico», pontuou.

Leve-Leve, os decisores políticos santomenses começam a perceber, que só com a integração na região africana, São Tomé e Príncipe poderá voar mais alto, e ver a sua economia saltar de forma robusta.

Abel Veiga