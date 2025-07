Caso 25 de Novembro: ONU preocupado com a não realização do julgamento pelas mortes no quartel

Quase três anos após o massacre no quartel do exército em São Tomé, que culminou na morte de quatro civis sob tortura, as Nações Unidas manifestam preocupação com a falta de responsabilização judicial até à data.

“Como é do conhecimento geral, o caso de 25 de novembro, permanece por julgar”, disse Eric Overvest, Coordenador Residente da ONU no arquipélago.

A preocupação das Nações Unidas foi expressa durante o workshop de preparação do relatório de São Tomé e Príncipe para o Exame Periódico Universal sobre a promoção e proteção dos direitos humanos. As inquietações da ONU em relação ao país, estendem-se para além deste caso.

“Persistem desafios relevantes. A violência de género e contra menores, bem como a violência sexual, persistência da pobreza extrema com índices elevados, continuam a ser uma realidade.”

No arquipélago, continuam pendentes a ratificação de relatórios temáticos, incluindo os que se referem à tortura e aos direitos da criança. Para a ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, a elaboração do relatório nacional representa um compromisso com a verdade, a participação inclusiva e a construção de um futuro mais justo e promissor.

“Queremos um relatório nacional que reflita as vozes do governo, das instituições públicas, da sociedade civil, das comunidades locais, dos grupos mais vulneráveis e marginalizados”, destacou Vera Cravid.

O relatório de São Tomé e Príncipe, no âmbito do quarto ciclo da Revisão Periódica Universal, será apresentado em janeiro, em Genebra, Suíça.

José Bouças