Raul Cravid, director geral da empresa de electricidade(EMAE), reagiu às declarações do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, sobre o acordo TESLA STP. Na comunicação com os militantes do partido ADI, Patrice Trovoada enquanto Presidente do partido, teria ameaçado Raul Cravid, tendo prometido aos seus militantes que depois iria tratar do Raul Cravid.

Veja a reação explicativa de Raul Cravid publicada pela Televisão Santomense.

https://www.facebook.com/share/v/16TB3cdDPx