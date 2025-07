São Tomé e Príncipe 50 anos – Da luz às trevas a IV e última parte

PARTE IV

CONCLUSÃO

PROPOSTA DE MELHOR SOLUÇÃO PARA SÃO TOME E PRÍNCIPE

Considerando que tiveram oportunidades solenes de lerem o texto publicado em Telanon, intitulado, “ São Tome e Príncipe, 50 Anos da Luz às Trevas”, onde o autor faz o balanço dos acontecimentos bons e maus que marcaram a convivência do País ao longo do período em análises. Ficou claro e preciso neste texto que nos primeiros 15 anos, o País esteve muito melhor em todos os aspectos, em comparação com os 35 anos, subsequentes, caracterizados, fundamentalmente, por ausência de Estado, corrupção exacerbada, extorsão, intolerância, injustiça, roubo, nepotismo, partidarismo, maior divisão entre os Santomenses, desemprego e de maior êxodo jamais visto em toda história do País.

Mesmo assim, os dirigentes deste desastroso período, continuam a fazer planos sobre joelhos, reuniões em vídeos chamadas prometendo coisas, planos macabros sustentado por viagem excessivas, discursos com promessas de “Dubai”, inaugurações mirando as próximas eleições de 2026, mesmo sabendo que não reúnem condições para continuarem a frente do destino do País, demonstrando que o sofrimento do Povo não lhes interessa, ao não ser, os seus assuntos pessoais e do grupo em que estão inseridos.

Avaliando bem, denota-se que STP não esta em condições para realizar as próximas eleições antes de sanearmos todo o mal, limpar a casa, organizar, restaurar o País e as Instituições, travando todas as ondas malignas destruidoras, autenticas atentado contra o nosso desenvolvimento.

Estando-nos numa caminhada e há dada altura, apercebemos que estamos perdidos, devemos voltar ao ponto de partida a fim de acertarmos melhor o rumo evitando a perdição. Mesmo um contabilista, estando ele a fazer uma conta complicada, sentindo-se perdido quanto ao resultado, ele deve reiniciar a conta para descobrir onde havia falhado, só assim, poderá concluir a operação com resultado satisfatório. Dirigentes dos últimos 35 anos falharam e querem à todo custo continuarem a frente do país por mais 50 anos. Para bem de STP, não podemos permitir que isto aconteça! Eles já não podem continuar, cometendo erros em cima de erros, enriquecendo-se debaixo do nosso nariz, tratando-nos todos de parvos!

É nesta analogia que propomos os seguintes;

Considerando que nos primeiros 15 anos as coisas estavam melhor, estando o seu mentor ainda em vida, tornando-se necessário a restauração do País, o resgatar de todas as Instituições, deve o Senhor Manuel Pinto da Costa assumir novamente a liderança do País, por mais 15 anos, se Deus lhe permitir. Deve preparar alguém que seja patriota que lhe possa substituir na devida altura, rever a Constituição, tornar o nosso Sistema Presidencialista e o modelo de governação em cada 7 anos, reformar Justiça e a Defesa e Ordem Interna, responsabilizar todos os envolvidos em maior escândalo de corrupção, confiscar todos os bens destes malandros.

Ou,

Os militares e paramilitares devem deixar de servir aventureiros, corruptos, bandidos, ladroes, responsáveis pela ruína do país. Eles devem passar a servir a Pátria!

Pelo facto devem assumir a liderança do País pelo juramento que fizeram em defesa da Pátria. Pátria esta que está doente e clama pela ajuda dos seus filhos. Não sejam cobardes! Devem assumir o País por 15 anos. Rever a Constituição, tornando o sistema no presidencialismo e a governação por 7 em 7 anos. Devem restaurar o País e as Instituições que asseguram boa governação. Responsabilizar todos que por meio de corrupção levaram o País ao abismo, confiscar todos os bens dos ladroes.

Devem criar normas fortes, ainda que se recorra as Leis das 12 Tábuas para prevenir e cortar a corrupção, que se tornou num flagelo e um verdadeiro atentado contra a vida de todos santomenses. Todos os corruptos que levaram o País a ruína devem ser responsabilizados. É preciso dar uma basta aos aventureiros. Não pode haver nem mais 1 ano, 50 anos bastam! STP é de todos nós! Uma vez restaurado o país, o poder deve voltar às mãos de civis.

Pátria ou morte, venceremos!

Ribeira Afonso-ST

Modesto Veloso