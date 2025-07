Finalmente começam as obras de reconstrução da maior ponte do país

A ponte sobre o rio Lembá no norte da ilha de São Tomé é a maior do país. Desabou em dezembro do ano 2021, após o país ter registado uma forte tempestade.

Fenómenos naturais extremos provocaram inundações na ilha de São e a região norte foi mais devastada. As principais pontes desabaram, e várias comunidades ficaram isoladas do resto da ilha. O rio Brigoma também saiu do leito e destruiu a ponte.

Hirondina Rocha, habitante da roça Brigoma recordou a fúria que a natureza exerceu na região.

«No dia 29 de dezembro de 2021, testemunhei o desabamento desta ponte. Foi exactamente no momento que eu ia atravessar, com as mercadorias para vender. Assim que pus o pé a ponte ruiu. Recuei, e fui guardar os produtos em casa, que acabaram por estragar», revelou a habitante da Roça Brigoma.

O escoamento da produção agrícola deixou de ser possível, e as crianças continuam a ter dificuldades para ir à escola.

«Desde 2021 que nos dias de cheias, as crianças não vão para escola. Ficam em casa. Há um mês a minha filha vinha da escola e o caudal do rio aumentou. Foi graças ao auxílio de um senhor é que as crianças conseguiram atravessar o rio», relatou Hirondina Rocha.

Quase 5 anos depois da enxurrada que arrasou a região norte e agudizou a pobreza no seio da população, o governo da ADI liderado por Américo Ramos lançou a primeira pedra para a reconstrução das pontes sobre o rio Brigoma e sobre o rio Lembá.

«Já passaram aproximadamente 4 anos que essas pontes caíram, fruto de uma enxurrada mostrando, o que é o efeito das mudanças climáticas. E só graças à proactividade do governo e uma parceria estreita com o parceiro Banco Mundial, estamos hoje a dar início aos trabalhos para a reparação dessas duas pontes», afirmou o primeiro-ministro Américo Ramos.

O financiamento veio do Banco Mundial, 11,3 milhões de dólares. Uma obra que pretende minimizar o enorme peso social suportado pelas populações.

«Tivemos a oportunidade de ver pessoas a atravessarem o rio com cargas, com bens e isso representa um problema social grande», frisou o chefe do governo.

As obras vão ser executadas por uma empresa chinesa de engenharia civil “China JK”, e devem terminar dentro de 2 anos.

Abel Veiga