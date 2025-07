Saúde ganha oxigénio nas vésperas dos 50 anos da independência nacional

Muitos santomenses morreram nos últimos 15 anos, por falta de oxigénio nos centros de saúde do país.

«Há 10 anos o país vivia com falta constante de oxigênio. Tínhamos de comprar nos países vizinhos, tínhamos de alugar barcos com botijas de oxigénio, e muitas vezes falhava. Alguns doentes morreram por falta de oxigénio, sem dúvidas», denunciou o ministro da Saúde Celso Matos.

Mortes à míngua, «muitas cirurgias foram suspensas por falta de oxigénio», reforçou o ministro da saúde.

A inauguração no dia 4 de julho do primeiro centro de produção e distribuição de oxigénio no hospital central Ayres de Menezes, tornou-se um marco histórico. «Tem significado maior por ser nas vésperas da celebração dos 50 anos da independência. São coisas que realmente nos tornam independentes», frisou Celso Matos.

O financiamento para a instalação do centro de oxigénio é exclusivo do Fundo Global. Através das suas subvenções, o organismo internacional apoia São Tomé e Príncipe na luta contra a Tuberculose, a SIDA e o Paludismo. À luz da pandemia da COVID-19, o Fundo Global alargou o apoio para a melhoria das infraestruturas de saúde.

«A doação financeira do fundo global permite ao país inaugurar um centro de oxigénio com capacidade maior, e que está instalado directamente aos serviços de maternidade e da pediatria, com oxigénio de forma segura e regular, sem perigo para a vida dos nossos utentes», explicou o ministro da saúde.

A doação do Fundo Global deu alento ao ministro da saúde, para dizer o que os santomenses realmente querem, nesta idade adulta. «Nestes 50 anos, são esses tipos de inaugurações que queremos para transformar o nosso país», pontuou.

O financiamento do Fundo Global permitiu a formação dos quadros nacionais para gestão do centro de oxigénio, cuja manutenção deve ser assegurada pelo governo.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, foi a instituição que fez a gestão do donativo financeiro atribuído a São Tomé e Príncipe pelo Fundo Global.

Abel Veiga