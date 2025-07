STP representado ao mais alto nível na cimeira da CPLP em Bissau

São Tomé e Príncipe vai estar representado ao mais alto nível na décima quinta Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se realiza esta semana em Bissau. A informação foi confirmada pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz.

“São Tomé e Príncipe estará muito bem representado pela Sua Excelência o Presidente da República, o Primeiro-ministro e a ministra dos Negócios Estrangeiros.”

A décima quinta cimeira da CPLP, marcada para o dia 18, assinala a transferência da presidência rotativa da organização de São Tomé e Príncipe para a Guiné-Bissau, num momento simbólico que celebra o compromisso do arquipélago com os ideais fundadores da comunidade lusófona.

Constitui ainda uma plataforma estratégica de reafirmação dos princípios da democracia, da paz, da solidariedade e da cooperação no seio da comunidade.

“Estamos a assistir à perda de alguns dos maiores valores conquistados pela humanidade: a solidariedade, a empatia e a capacidade de olhar o outro com amor e respeito, contribuindo para que todos possam viver com dignidade. Este é um momento decisivo para que a nossa comunidade e os seus líderes reflitam profundamente sobre estes princípios e assumam o compromisso de construir, juntos, uma voz ativa e relevante no cenário internacional”, sublinhou a governante santomense.

A cimeira de Bissau realiza-se sob o lema “A CPLP e a Soberania Alimentar: Um Caminho para o Desenvolvimento Sustentável.”

José Bouças