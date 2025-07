Cabo Verde e São Tomé e Príncipe reforçam parceria com foco no financiamento ao desenvolvimento

O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Avelino Garcia Correia, esteve esta segunda-feira, 14 de julho, em visita oficial a São Tomé e Príncipe, no quadro das comemorações do 50.º aniversário da independência nacional. O governante cabo-verdiano foi recebido no Palácio do Governo pelo Primeiro-Ministro são-tomense, Américo Ramos, com quem discutiu o reforço da cooperação bilateral e mecanismos conjuntos de mobilização de financiamento externo.

“A presença de Cabo Verde em São Tomé nesta data simbólica é mais do que um gesto diplomático: é um sinal de irmandade e de compromisso com o futuro dos nossos países”, declarou Olavo Correia à saída do encontro.

O governante sublinhou a importância de criar plataformas conjuntas de desenvolvimento e destacou a próxima mesa-redonda de São Tomé e Príncipe em Bruxelas, como uma oportunidade estratégica para partilha de experiências e acesso a novas fontes de investimento.

Entre os temas abordados estiveram o fortalecimento da educação, a formação profissional, a modernização das administrações públicas e o papel do setor privado como motor da economia. Olavo Correia reafirmou a disponibilidade de Cabo Verde em apoiar São Tomé e Príncipe na criação de soluções inovadoras para atrair financiamento sustentável.

“Estamos prontos para levar a nossa cooperação a um novo patamar. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe podem e devem avançar juntos, com ambição e visão de futuro”, concluiu.

Waley Quaresma