Impedido pelos deputados de fiscalizar previamente os contratos o TC só conseguiu apanhar a TESLA nas sucessivas

O contrato assinado entre o anterior governo da ADI liderado por Patrice Trovoada, e a empresa TESLA-STP para adjudicação da central térmica de São Tomé, aconteceu depois da coligação parlamentar ADI/MCI/PS/PUN e parte dos deputados da bancada parlamentar do MLSTP, terem aprovado a lei que pôs fim a autonomia financeira dos Tribunais, e que no caso do Tribunal de Contas, impediu a fiscalização prévia dos contratos.

«Temos presente uma lei temporária que exclui de fiscalização prévia os contratos de investimentos de valor superior a 5 milhões de dólares», afirmou o Presidente do Tribunal de Contas em entrevista concedida ao Téla Nón.

O juiz Ricardino Costa Alegre explicou ao Téla Nón que o contrato assinado entre o governo e a TESLA STP «está abrangido». O contrato da TESLA – STP envolve investimentos na ordem de 10 milhões de euros. «A lei prevê que o governo poderia fazer a adjudicação directa e o Tribunal de Contas receberia apenas uma comunicação», sublinhou o Presidente do Tribunal de Contas.

Impedido pelos deputados a Assembleia Nacional de fiscalizar previamente os contratos que envolvem milhões de dólares ou euros, o Tribunal de Contas só conseguiu interceptar as irregularidades do contrato da TESLA-STP por via da fiscalização sucessiva da execução da primeira fase do contrato.

«O Tribunal recebeu a comunicação do governo, mas a fiscalização prévia não poderia ser feita. Então, terminada a primeira fase do contrato já pôde o Tribunal fazer a fiscalização sucessiva, e foi o que foi feito», frisou Ricardino Costa Alegre.

A fiscalização prévia dos contratos que os deputados cortaram ao Tribunal de Contas, representa uma machadada na transparência dos negócios que envolvem o Estado.

«A fiscalização prévia garante não só, acautelar o prejuízo futuro, mas também garante ao Tribunal de Contas uma certa autonomia para a contratação de peritos ou engenheiros para desencadear algumas auditorias mais complexas. E esse acordo era um deles, pois estamos a falar de grupos de geradores que exigem engenheiros capazes de avaliar a capacidade e outras questões muito técnicas», acrescentou.

Talvez agora arrependidos após o escândalo da TESLA – STP, em que a fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas provou que os geradores instalados não têm capacidade para produzir 10 megawatts de energia, mas sim 4 megawatts, enquanto o povo continua a pagar por 10 megawatts, os representantes do povo manifestam-se interessados em rever a lei que criaram em 2023.

«Há uma abertura de alguns deputados e do próprio governo, que querem devolver ao Tribunal de Contas todas as suas competências plenas, para a fiscalização prévia bem como para a autonomia do próprio Tribunal», pontuou o Juiz Presidente Ricardino Costa Alegre.

O Tribunal de Contas espera que os representantes do povo sejam céleres na revisão da lei que abriu os corredores para que os negócios de milhões fossem realizados sem qualquer fiscalização do Tribunal competente.

«Esperamos que muito brevemente seja revogada a lei 9/2023 como também seja feita uma segunda alteração à lei orgânica do Tribunal de Contas», conclui o Presidente do Tribunal de Contas.

ATENÇÃO LEITORES : Podem acompanhar a entrevista dada pelo Presidente do Tribunal de Contas ao Téla Nón.

Abel Veiga