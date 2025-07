O que americanos adoram no churrasco

Nada representa melhor o verão nos Estados Unidos do que grelhados e churrascos ao ar livre. Viaje para qualquer lugar e você encontrará pessoas em quintais ou parques públicos, com churrasqueiras abertas cozinhando não apenas cachorros-quentes e hambúrgueres, mas também churrascos de dar água na boca.

Feito assando lentamente alimentos, geralmente carne, na brasa ou no carvão, o churrasco também é uma tradição apreciada no Quatro de Julho. De acordo com a Associação de Lareira, Pátio e Churrasco, as celebrações do Dia da Independência são o momento mais popular para fazer se churrasco ao ar livre, já que 54% das pessoas que tem churrasqueira nos EUA assam carne e produtos hortícolas para amigos e familiares.

(Gráfico: Depto. de Estado/Buck Insley)

Identificando as raízes do churrasco

Preparar um churrasco no Dia da Independência dos Estados Unidos é uma homenagem apropriada, já que a culinária reflete o rico histórico e as variadas regiões geográficas dos Estados Unidos. De acordo com Steven Raichlen, autor de “O Manifesto do Churrasco” e apresentador do programa de TV Project Smoke (Projeto Fumaça, em tradução livre), o nome “barbecue” (churrasco) deriva da palavra indígena taino “barbecoa” e foi usado pela primeira vez em 1516 por um explorador espanhol para descrever técnicas de culinária indígenas que ele testemunhou no Caribe.

Os primeiros cozinheiros absorveram técnicas de indígenas americanos usando espetos giratórios, plataformas elevadas e covas rasas para defumar e grelhar carnes, segundo o historiador da alimentação Adrian Miller. Em seu livro Black Smoke: African Americans and the United States of Barbecue (Fumaça negra: afro-americanos e os Estados Unidos do Churrasco, em tradução livre), Miller detalha como o churrasco surgiu gradualmente em 1700, quando africanos escravizados preparavam comida para colonos britânicos na Virgínia.

Salsicha, costela, peito bovino e bife de porco em exposição no Snow’s BBQ em Lexington, Texas, em 31 de julho de 2021 (© Jim Bennett/Getty Images)

Imigrantes alemães acrescentaram salsicha à mistura no século 19. Muitos chegaram ao Texas e trabalharam como açougueiros, abrindo caminho para o churrasco contemporâneo ao estilo do Texas, disse Raichlen. É uma das muitas variedades regionais que se desenvolveram à medida que os métodos de cozimento evoluíram. Nas Carolinas, a carne de porco é a favorita, enquanto mais ao sul, no Alabama, na Geórgia e no Mississippi, o frango é tão popular quanto a carne de porco. Vá para o oeste e verá que peito bovino, salsicha e costela de porco formam a “trindade do Texas”.

Embora a disponibilidade de gado influenciasse as escolhas de carne, as variedades regionais de madeira também estimulavam sabores diferentes. Carne cozida sobre nogueira no sul, algaroba ou carvalho no Texas, ou bordo no norte, todas têm sabores diferentes.

No entanto, o ingrediente mais importante do churrasco, diz Raichlen, é o florescimento único de um churrasqueiro profissional. “É verdadeiramente um estilo americano de comida e alimentação”, disse ele. “Estamos abertos a sabores de todo o mundo, provamos e tornamos nossos.”

O chef Rodney Scott verifica costelas que estão sendo assadas em Charleston, Carolina do Sul (© Alex Holt/The Washington Post/Getty Images)

Dando continuidade à tradição

O Ewald’s Bar-B-Q em Perryville, Missouri, oferece uma mistura de alimentos básicos, como carne de porco picada, peru defumado e carne bovina. A variedade se deve ao fundador Ewald Buchheit, que viajou muito pelos EUA e trabalhou como cozinheiro do Exército dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.

Ele abriu o restaurante localizado a uma hora ao sul de St. Louis em 1946 com “US$ 100 em carne e dedos cruzados”, de acordo com seu neto Eric Buchheit, que agora dirige o Ewald’s com seus pais. “O conhecimento que ele adquiriu ao servir foi fundamental”, diz Buchheit. “E [o restaurante] simplesmente decolou.”

Embora a tecnologia tenha mudado de um poço feito de tijolos em um barraco nos fundos de uma casa, onde Ewald aprimorou seu estilo, para uma churrasqueira moderna, muitas coisas permanecem iguais. O churrasco de Ewald ainda é preparado com nogueira e a família serve receitas originais, como salada de repolho à base de vinagre e salada cremosa de batata.

À esquerda: Ewald Buchheit em sua churrasqueira, por volta de 1950 (© Ewald’s Bar-BQ); canto superior direito: Eric Buchheit (à esquerda) com a família: Elizabeth, Dotti e Terry (© Ewald’s Bar-BQ); canto inferior direito: churrasco original da família servido em um pão (© Ewald’s Bar-BQ)

O estilo de família foi descrito como tudo, desde “o lado mais doce como na Cidade do Kansas” até uma “mistura de Memphis e Kansas”, diz Eric Buchheit. No entanto, o churrasco não se trata apenas de sabor, madeira ou mesmo carne, diz ele, mas de como a comida — e cozinhar tudo junto — faz a pessoa se sentir.

“Não existem regras para o verdadeiro churrasco americano”, diz Buchheit, cuja família está no ramo há 79 anos. “Você coloca [a carne] na churrasqueira e, se estiver colocando amor, família e diversão nisso, então você está fazendo um churrasco.”

— As redatoras do ShareAmerica Lauren Monsen e Lenore T. Adkins contribuíram para este artigo.

FONTE : Share América