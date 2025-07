Angola denuncia perturbações nas relações bilaterais com São Tomé e Príncipe

«As alternâncias têm trazido perturbações nas relações entre São Tomé e Príncipe e Angola, nos aspectos da cooperação bilateral, cooperação económica etc, tudo em função dos interesses…», declaração de Fidelino Peliganga, embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe.

A denúncia do embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe foi feita numa entrevista exclusiva ao Téla Nón.

«São factos. Não estou a dizer nada, que não seja perceptível aos olhos dos menos atentos. Como você disse, nos primeiros anos pós-independência tivemos uma cooperação intensa, que se traduziu em benefícios mútuos, pois são povos irmãos. Era baseado no princípio da solidariedade, amizade e irmandade. Mas os tempos mudaram», sentenciou o embaixador Fidelino Peliganga.

Os ventos mudaram de direcção e a cooperação institucional entre a República de São Tomé e Príncipe e a República de Angola passou a ser ziguezagueante. O embaixador de Angola disse ao Téla Nón que teve a infelicidade de viver um dos momentos mais degradantes do relacionamento bilateral entre os dois países.

Trata-se do caso da Cervejeira Rosema, que foi retirada ilegalmente do seu proprietário, a empresa angolana Ridux e entregue à empresa santomense Solivan.

«Assim que cheguei aqui como embaixador, há 2 anos, aconteceu este problema com a Rosema. Foi de facto uma situação que exigiu da parte da embaixada de Angola enquanto representante do Estado angolano cá, algum exercício junto às autoridades para tentar perceber o porquê das coisas, e tentar conseguir que houvesse uma reposição da legalidade, que no fundo é o que está aqui em jogo», declarou o embaixador.

O representante diplomático de Angola em São Tomé e Príncipe, defende que a reposição da legalidade no caso da Cervejeira Rosema deverá acontecer a breve trecho. Caso contrário a credibilidade do Estado santomense ficará irremediavelmente em causa.

«Eu acho que não cabia a nós fazer as diligências. Caberia às autoridades santomenses. Isso é um processo que esperemos tenha o fim que todos esperamos a breve trecho. Eu quero crer, porque esta situação de ilegalidade não pode continuar por muito mais tempo… porque afecta a credibilidade do Estado santomense. Mancha a credibilidade e a imagem de São Tomé e Príncipe perante o mundo», pontuou o embaixador Fidelino Peliganga.

Angola e São Tomé e Príncipe assinaram há alguns anos um acordo de protecção de investimentos nos dois países. O representante de Angola reforçou que o caso Rosema não pode perdurar indefinidamente no tempo.

«Eu acho que as autoridades santomenses não estão interessadas que esta mancha perdure por muito mais tempo», frisou.

Negócios e interesses à margem das leis beliscam as relações bilaterais entre dois países que nasceram juntos, que desfrutavam e partilhavam uma solidariedade sincera. Por causa das perturbações que passaram a marcar as relações de São Tomé e Príncipe para com Angola, os investidores angolanos retraíram-se, também os turistas angolanos que até 2012 estavam a aumentar em São Tomé acabaram por recuar. «E é verdade. E vocês sabem porquê que desapareceram…infelizmente…», rematou Fidelino Peliganga.

O caso Rosema é considerado por Angola como o ponto alto das perturbações nas relações bilaterais com São Tomé e Príncipe.

«As situações menos boas nas nossas relações, e que criaram atritos, vêm de trás. São situações recorrentes, mas não é só a Rosema. Quando as alternâncias políticas acontecem trazem perturbações, por causa dos interesses em jogo», concluiu.

Abel Veiga