Xu Yingzhen destaca resiliência dos povos e aposta no futuro partilhado entre China e São Tomé e Príncipe

A embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen, proferiu na sexta-feira, no Salão da UCLA, um discurso carregado de referências históricas e projeções de futuro durante as celebrações conjuntas dos 50 anos de independência de S.T.P, e os 80 anos da vitória antifascista. No Parque Popular, perante centenas de convidados, ela exaltou a história de resistência dos dois povos e apontou para um novo capítulo na cooperação sino-santomense.

“Permitam-me saudar o heroico povo chinês, que soube resistir ao domínio estrangeiro, reconquistar a sua integridade territorial e edificar uma nação moderna, respeitada entre as nações,” declarou a diplomata. “Esta cerimónia sela o respeito mútuo que existe entre os nossos povos e afirma a nossa determinação conjunta em construir um futuro promissor.”

Xu Yingzhen afirmou que a relação bilateral não se limita à diplomacia, mas é um reflexo de compromissos concretos com o progresso dos dois países. “A China continuará a apoiar São Tomé e Príncipe no seu caminho para o desenvolvimento sustentável, com investimentos estratégicos e programas de capacitação.”

A diplomata chinesa destacou também a importância dos fóruns de cooperação existentes, como o FOCAC e o Fórum Macau, como alicerces de uma diplomacia mais inclusiva e eficaz. “O nosso objetivo é partilhar experiências, crescer juntos e reforçar a prosperidade mútua,” afirmou.

“Celebramos juntos não apenas a independência de São Tomé e Príncipe, mas também os princípios universais da paz, da autodeterminação e do desenvolvimento solidário,” disse ainda a embaixadora.

O evento, que contou com apresentações artísticas e uma exposição fotográfica conjunta, simbolizou a vitalidade das relações entre os dois países e serviu como ponte entre o passado de lutas e um futuro de cooperação.

Waley Quaresma