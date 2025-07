Mulheres Africanas Celebram o Dia de África em São Tomé

Mulheres Africanas em São Tomé e Príncipe vão celebrar o Dia da Mulher Africana que se assinala a 31 de Julho, com uma envergadura sem precedentes. As comemorações começarão no dia 30 de Julho, no anfiteatro da Universidade de São Tomé e Príncipe, USTP, com discursos da Embaixatriz de Angola, Dra. Ana Paula Víctor, inspiradora da iniciativa, e da Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, Vera Cravid. A sessão incluirá duas palestras:

‘’O Papel da Mulher nos Processos de Paz em África’’, que terá como oradora a Doutora Maria das Neves, ex-primeira-ministra são-tomense e Reitora da Universidade Lusíada, com moderação da Dra. Conceição Lima;

‘’O Papel da Mulher nas Transformações Sociais em África’’, com a académica angolana Fátima Moniz como oradora e a Professora Doutora Inocência Mata como moderadora. Debater e problematizar os desafios que se colocam ao pleno empoderamento da mulher em África e destacar as conquistas alcançadas no âmbito da luta pela total libertação e pelo desenvolvimento sustentável do continente é o objetivo principal destas palestras.

Kleusa Merry, Elaine Neto e Nezó animarão um momento musical e haverá um recital de poesia feminina africana, de nomes como Alda Espírito Santo, Noémia de Sousa, de São Tomé e Príncipe, Alda Lara e Amélia Dalomba, de Angola, Vera Duarte, de Cabo Verde, Noémia de Sousa e Hirondina Joshua, de Moçambique, Odete Semedo, da Guiné-Bissau, Toyin Adewale Gabriel, da Nigéria, Stella Chipasula, do Malawi e Amina Said, da Argélia.

African Union flag waving flag with texture background

No dia 31, quinta-feira, o Palácio dos Congressos acolherá, a partir das 18:30, um jantar de gala com uma variedade de pratos típicos africanos, música ao vivo e desfile de modas. A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz, fará um discurso alusivo à data, ao seu significado e à sua celebração em São Tomé e Príncipe.

A comissão organizadora integra a Embaixadora de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe, Deontina Carvalho, a ex-primeira-ministra Maria das Neves, Maria de Assunção Aguiar, ex-embaixadora em Bruxelas, a médica e ex-deputada, Ana Rita, Celiza de Deus Lima, advogada e ativista da sociedade civil, a académica Inocência Mata, a empresária Luísa Carvalho, a ativista cívica Eloisa Cabinda e a jornalista, poeta e professora universitária Conceição Lima, dentre outras.

Dentre os patrocinadores contam-se as Nações Unidas, as embaixadas de Angola, Cabo Verde, Nigéria, Guiné-Equatorial e Gabão, o consulado honorário da França e várias empresas e individualidades. São parceiros a TVS, Televisão São – tomense, a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe e o artista plástico Olavo Amado.

