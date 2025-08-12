Sobe para 8 vitimas mortais na sequencia das fortes chuvas caídas na ilha de São Vicente

As autoridades na ilha de São Vicente atualizaram os dados, tendo avançado que são registadas 8 vitimas mortais, sendo 7 devido as cheias ocorridas e 1 morte por eletrocussão. Há também 3 desaparecidos e 12 pessoas estão alojadas num espaço cedido à Câmara Local.

Das intensas chuvas e tempestade que provocaram infelizmente as mortes, registam-se avultados danos das infraestruturas rodoviárias, viaturas danificadas , e tantos outros bens públicos e privados.

Como Cvsports Jogo Limpo avançou ontem, face a difícil situação, o Governo decretou o estado da calamidade na ilha de São Vicente e anunciou a disponibilização de verbas no quadro do fundo de emergência, para ajudar as autoridades municipais na ilha do Porto Grande a fazerem face à difícil situação e resolução dos problemas.

O Executivo reunido em Conselho de Ministros ontem, decretou 2 dias de luto nacional.

Assinala-se igualmente, forte onda de consternação e campanhas de solidariedade que estão a ser desencadeadas em algumas ilhas e na diáspora, visando ajudar as pessoas afectadas na ilha São Vicente.

As chuvas que caíram na noite de domingo para segunda feira, provocavam danos na ilha de Santo Antão, mas em menor proporção comparativamente com o que aconteceu na ilha vizinha.

Refira-se que as chuvas continuam a cair no arquipélago cabo-verdiano, tendo se registado hoje na ilha ilha de Santiago acompanhada de trovoadas e também noutros pontos do país, mas segundo a Proteção Civil, ainda sem registos de danos.

Eugénio Teixeira – Cvsports Jogo Limpo