Alunos competem por um lugar na 13ª Olimpíadas da CPLP

Realizou-se a fase nacional das Olimpíadas de Matemática, com o objetivo de preparar a participação do país nas Olimpíadas da CPLP, agendadas para outubro.

Talento, raciocínio lógico e rapidez de pensamento marcaram a 8.ª edição das Olimpíadas de Matemática. O evento reuniu 32 alunos de diferentes escolas públicas e privadas da ilha de São Tomé.

“Tivemos com os professores do Príncipe que vieram cá para uma formação perguntamos porquê, disseram que ninguém se candidatou”, explicou o professor de matemática e membro da comissão organizadora, Juvenal Espírito Santo

Uma competição feita a pensar na seleção dos melhores para representar o país nas próximas Olimpíadas da CPLP.

“Nós temos por exemplo a Olimpíadas de matemática da que vai ser no Brasil, em Fortaleza no mês de outubro, e lá estarão pelo menos dois ou três alunos selecionados dessas olimpíadas”, afirmou o professor.

Os participantes destacaram o impacto da experiência no desenvolvimento pessoal e académico.

“Serviu bem para eu aprimorar os meus conhecimentos e saber realmente a minha capacidade em termo de matemática”, declarou a aluna participante, Keila Bragança.

Pela primeira a vez a participar na competição, o aluno Jermicel dos Santos, trás grande expetativa luta por um lugar entre os selecionados.

“Espero que estarei lá representando São Tomé nessa fase”, disse.

Durante dois dias, enfrentaram provas teóricas e práticas, numa verdadeira maratona do conhecimento, que também pretende despertar o interesse dos jovens por carreiras científicas.

Odjay Ceita