Marginal perdeu balaústres e carroceiros centenários, ganhou betão armado e um mercado de peixe

As obras de requalificação de apenas uma parte da marginal da cidade de São Tomé estão avançadas e começam a revelar o novo cenário da varanda da cidade capital.

Os cidadãos começam a perceber que a antiga varanda linda contornada por balaústres, está a desaparecer dando lugar a um espesso betão armado.

Os carroceiros que davam sombra e pintavam a marginal de um verde exuberante foram os primeiros a serem abatidos. Árvores centenárias que guardam a história da capital São Tomé tombaram uma atrás da outra.

Árvores que fizeram parte da vida de milhares de santomenses. Árvores que testemunharam a felicidade de casais de namorados nos assentos à beira-mar. Árvores que deixavam cair caroços maduros, para a delícia das crianças e dos jovens na ida ou no regresso da escola.

Carroceiros que anunciavam para várias gerações de santomenses, a chegada da estação da chuva e o fim da estação seca, a gravana. Período em que os carroceiros lançava para a marginal milhares de folhas secas. O anúncio da vinda da chuva era visível no renovar das folhas, os carroceiros voltavam a pintar a marginal de um verde denso e vivo.

Uma manifestação da natureza, que a requalificação matou. As raízes profundas dos carroceiros protegiam a marginal, seguravam o solo arenoso, e evitavam as erosões.

Betão armado é o novo ornamento da marginal, os balaústres tombaram. A insolação directa domina o “Bairro Yon Gato na Baía de Ana Chaves”, que é o título de uma música reveladora do encanto, da vivacidade da antiga marginal de São Tomé.

Mas os santomenses que cresceram a sombra da linda Marginal, estão atentos e começaram a reagir ao novo cenário que se desponta ao ritmo do avanço das obras de requalificação.

A sociedade civil ficou espantada com as obras de um mercado de peixe, que começou a ser erguido na curva da baía de Ana Chaves, mais concretamente entre a capela de Bom Despacho e a praça da UCCLA. O protesto da sociedade civil forçou o governo a suspender a obra de construção do mercado de peixe.

A sociedade civil santomense bate a mão na mesa para preservar o que é seu, para proteger as marcas identitárias da sua cidade.

Abel Veiga