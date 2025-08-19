PNUD – Recrutamento de um (a) Consultor (a) Nacional Especialista em Finanças Ambientais

Anúncio de Concurso Público



A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projeto Biofin – Financiamento da Biodiversidade, informa ao público em geral que se encontra aberto o concurso para recrutamento de um (a) Consultor (a) Nacional Especialista em Finanças Ambientais.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o link: https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=37260

As propostas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 29 de agosto de 2025. Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Deve assegurar igualmente que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

São Tomé, 19 de agosto de 2025

Antónia Daio

Assistente Representante Residente para Operações