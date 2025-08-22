Destaques COMPRAN – Aditamento ao concurso para contratação de uma empresa para realização de estudo para construção do sistema de irrigação na Pinheira By Téla Nón Posted on 22 de Agosto de 2025 Aditamento_tela non (1)Descarregar Related Items:destaque Recommended for you TESLA desligou os seus geradores e a EMAE retomou os cortes de energia EDITAL Cooperação e solidariedade marcam reunião técnica sobre gestão costeira na África Central FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ