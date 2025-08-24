Serviços da presidência da república proíbem jornalista de entrar no palácio do povo

Convocado na última sexta-feira pelos serviços da presidência da República para dar cobertura à audiência do Presidente Carlos Vila Nova com o partido MLSTP, o jornalista Josimar Afonso, não teve acesso ao evento político.

Foi travado mesmo na porta de entrada. «Estranhamente chegando na Presidência logo na recepção fui convidado por uma senhora, que estava de serviço para um canto, para receber a informação particular, de que eu Josimar Afonso está proibido de entrar na Presidência da República», afirmou o jornalista.

A violação flagrante da lei de imprensa, estava assim consumada.

«Perguntei porquê? E a senhora disse que não sabia, mas que são ordens superiores», relatou o jornalista.

«Eu insisto…as ordens superiores de quem? E ela respondeu que não sabia, e que era essa informação que tinha a me passar», prosseguiu Josimar Afonso, na entrevista concedida aos outros colegas da comunicação social.

Todos os órgãos de comunicação social convocados pelos serviços da presidência de república entraram no Palácio do Povo para cobrir a reunião de Carlos Vila Nova e o MLSTP. Menos Josimar Afonso.

O jovem jornalista é colaborador de vários órgãos de comunicação social, desde a Rádio Nacional, passando pela Rádio Somos Todos Primos, até à Agência Lusa de Portugal.

«Também veio um segurança do interior do palácio que confirmou que Josimar Afonso não pode entrar», reforçou Josimar Afonso.

Retido na porta de entrada do Palácio do Povo, o jornalista disse que telefonou ao assessor de imprensa do Presidente da República. «O assessor de imprensa manifestou-se surpreendido, e disse que não sabia de quem era esta ordem».

O CAOS começou a vir ao de cima nos serviços da presidência da República. Mais tarde, e já depois de ter terminado a audiência de Carlos Vila Nova com o MLSTP, o assessor de imprensa da presidência é novamente contactado pelo jornalista.

«O assessor de imprensa disse que teria falado com o senhor Presidente da República sobre a questão, e o Presidente assegurou que não deu esta ordem, que não sabia dessa ordem, e que para a presidência esta ordem não existe», revelou Josimar Afonso.

A proibição de jornalistas de entrar nos palácios, símbolos do poder do povo, por isso mesmo espaços públicos, parece estar na moda em São Tomé e Príncipe. Em agosto do ano 2016 um jornalista do Téla Nón e também colaborador de outros órgãos de comunicação social, foi travado pelo corpo de segurança do palácio do governo. O corpo de segurança, na altura treinado por ruandeses, advertiu o jornalista de que estava proibido de entrar no palácio do Governo.

Desta vez é outro jornalista, e no Palácio do Povo. «Não posso acreditar que esta ordem tenha sido do Presidente da República porque não faz qualquer sentido. Mas quem deu esta ordem tem de ser responsabilizado, e é isso que exijo da Presidência da República», pontuou Josimar Afonso.

Sozinho na parte de fora do Palácio do Povo, Josimar Afonso continuou a protestar. «Acho que é uma situação muito grave, que deve ser esclarecida. Isto é condenável. E vou fazer uma nota ao Presidente da República, ao Sindicato dos Jornalistas, e ao Conselho Superior de Imprensa, para que a pessoa responsável seja responsabilizada. E que haja um pedido de desculpas público», concluiu.

Note-se que há vários meses, a presidência da república de São Tomé e Príncipe impôs aos jornalistas uma nova indumentária para ter acesso ao recinto do Palácio do Povo.

Só os jornalistas ataviados com sapato fino e calças de linho, podem entrar no palácio presidencial para cobrir os eventos no local. Os que usam sapatilhas, calças de ganga ou t-shirt têm o acesso negado.

Não foi o caso do Jornalista Josimar Afonso, que normalmente atavia-se a rigor para entrar no palácio do povo.

Abel Veiga