Administrador da HBD Bom-Bom manifesta profunda discordância e indignação face ao artigo do Téla Nón

Numa nota de contestação enviada à redacção do jornal Téla Nón, Egbert Hein Bloemsma administrador da HBD Bom-Bom começa por esclarecer a alegada restrição de acesso a Praia do Ilhéu Bom -Bom.

Segundo o administrador Egbert Hein Bloemsma, o artigo do Téla Nón sob o título “Príncipe celebra o mês da Cultura sob medidas que violavam os direitos fundamentais da população local – Téla Nón”, refere que o novo administrador da HBD proibiu o acesso da população à Praia do Ilhéu Bom – Bom, e que as praias que contornam o ilhéu são agora privadas.

«Estas afirmações são infundadas pois em momento algum foi implementada qualquer proibição ou restrição de acesso que contrarie a legislação nacional referente a espaços de uso público, sendo garantido o acesso de todos os cidadãos (nacionais e estrangeiros), conforme estabelecido por lei e nos termos das clausulas dos respectivos contratos de “concessão” e “administrativo de investimentos”, diz a nota da administração da HBD Bom-Bom.

O documento esclarece por outro lado que «o que passou sim a ser feito, estritamente de acordo ao previsto nos respectivos contratos de “concessão” e “administrativo de investimentos”, celebrados entre o governo regional do Príncipe e a HBD – STP em dezembro de 2013 e visado pelo Tribunal de Contas em abril de 2014 – é a cobrança das taxas para fins exclusivos de manutenção e limpeza das praias, assim como para a preservação do mundo subaquático».

O artigo do Téla Nón reflecte as declarações publicas do deputado da Nação Conceição Moreno da ilha do Príncipe, que compara as restrições às praias do Bom- Bom com o anterior regime do Apartheid da África do Sul. Uma comparação que provocou indignação e condenação da administração da HBD – Bom – Bom.

«Constitui uma analogia extremamente irresponsável, inapropriada, sensacionalista e lesiva a imagem do grupo HBD – STP e do seu proprietário (cuja nacionalidade é coincidentemente, a sul africana), descontextualizando decisões administrativas locais devidamente escrutinadas em sede de órgão com competência jurisdicional. Tal comparação não tem qualquer base factual nem jurídica e inflama a opinião pública contra o investidor, fomentando percepções erradas e alarmistas», refere a HBD-Bom – Bom.

A denúncia pública feita pelo deputado do Príncipe e pelo partido MVDP, e com eco no Téla Nón, segundo a qual o Presidente do Governo Regional do Príncipe foi barrado no ilhéu Bom – Bom, para pagar as tarifas de acesso ao espaço hoteleiro é outro ponto desmentido pelo administrador da HBD Bom – Bom.

«Tal declaração não corresponde a verdade, pois nenhuma autoridade governamental regional em exercício de funções foi confrontada com a exigência de pagamento indevido, nem impedido de aceder aos locais em causa. Muito pelo contrário, estes além de gozarem do direito de livre-trânsito, em estabelecimentos públicos ou privados de acesso ao público, são dignos da nossa mais distinta honra e cortesia nos locais e /ou estabelecimentos sob gestão, pelo que, tais informações encontram-se, até a data, desprovidas de confirmação por qualquer fonte oficial», conclui a nota da HBD.

Abel Veiga