Denúncia pública

Participação /Comunicação Oficial

Assunto: Ocorrência no restaurante A Guest House com Bar e Restaurante – Distrito de Cantagalo

Eu, Nasser Ngombe Águas, engenheiro da Empresa de Água e Eletricidade – EMAE, venho por este meio comunicar o seguinte:

No dia 25 de agosto de 2025, pelas 19h32, dirigi-me ao restaurante A Guest House com Bar e Restaurante Casa Cantagalo, no distrito de Cantagalo, acompanhado da Sra. Alexandra Tavares, para jantar. Após efetuarmos o pedido, fui abordado pelo gestor do espaço, José Gonçalves, que de forma hostil afirmou que eu não era bem-vindo e deveria retirar-me do restaurante, sem qualquer motivo ou fundamento. Mais tarde, pelas 20h05, chegaram ao local quatro agentes da Polícia de Cantagalo, chefiados pelo agente Ramos Pontes, que, apesar de não terem verificado qualquer distúrbio da minha parte, solicitaram a minha retirada do local a pedido do referido gestor. A situação causou-me profunda indignação, constrangimento e ofensa à minha honra, tratando-se de uma conduta abusiva e discriminatória num espaço de acesso público.

Solicito:

Que o Comando Distrital da Polícia de Cantagalo registe a ocorrência e ouça os agentes envolvidos como testemunhas.

registe a ocorrência e ouça os agentes envolvidos como testemunhas. Que a Direção do Comércio e a Direção do Turismo averiguem o comportamento do gestor, por se tratar de um estabelecimento aberto ao público sujeito a regras de licenciamento e fiscalização.

São Tomé, 26 de agosto de 2025

Nasser Ngombe Águas

Engenheiro – EMAE