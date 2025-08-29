O Sistema cedeu ao protesto do povo – Miques João Bonfim está em liberdade

Preso há mais de três meses na cadeia central de São Tomé, por uma alegada violação de uma menor, o advogado Miques João Bonfim, que se destacou no país na busca de um julgamento justo para o caso de 25 de novembro de 2022, foi posto em liberdade após um habeas corpus introduzido pelo advogado.

A família alertou, a sociedade civil reclamou e os partidos políticos da oposição contestaram a continuidade do advogado em prisão apesar do prazo legal de 3 meses ter-se esgotado. A satisfação do povo e dos amigos é notória.

Miques João Bonfim é considerado como uma figura que contesta o sistema corrupto e até despótico instalado em São Tomé e Príncipe. A detenção do advogado no auge da sua contestação jurídica sobre os acontecimentos que vitimaram 4 civis no quartel do exército no ano 2022, provocou na população uma sensação de injustiça e de silenciamento.

O advogado saiu da cadeia central, no mesmo dia em que a sociedade civil organizou uma manifestação exigindo a sua libertação.

Odjay Ceita