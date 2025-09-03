Beijing é palco da grande comemoração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial

A cerimônia de comemoração do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial foi realizada de forma solene nesta quarta-feira (3) na Praça Tian’anmen em Beijing. O presidente chinês, Xi Jinping, compareceu ao evento e proferiu um discurso importante.

O líder chinês ressaltou que esta comemoração tem como objetivo recordar a história, honrar os mártires, valorizar a paz e abrir caminho para o futuro. A China constitui uma grande nação que nunca cede à violência e sempre valoriza a independência e o autofortalecimento. O Exército Popular de Libertação da China foi e sempre será uma força armada de plena confiança do Partido e do povo.

Trilhando a passos firmes o caminho do socialismo com características chinesas, herdando e promovendo o grande espírito da Guerra de Resistência, trabalhando duro com espírito empreendedor e avançando com coragem e perseverança, desta forma, a grande revitalização da nação chinesa é irreversível! A nobre causa da paz e desenvolvimento da humanidade prevalecerá!

62 líderes estrangeiros, bem como altos representantes dos países relacionados, responsáveis de organizações internacionais e ex-estadistas participaram da cerimônia como convidados.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG