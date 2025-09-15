Ministro da Saúde anuncia reformas estratégicas no setor sanitário

Perante uma audiência composta por profissionais da medicina, o Ministro da Saúde anunciou a redução dos distritos sanitários de sete para quatro, medida que visa otimizar a gestão dos recursos disponíveis e reforçar a atenção dedicada aos cuidados primários de saúde.

“Queremos que os médicos nos distritos tenham dias específicos dedicados ao trabalho de campo, equipados com botas e sapatilhas, para que possam deslocar-se ao terreno e prestar cuidados diretamente à população”, afirmou Celso Matos.

O titular da pasta da saúde sublinhou também a necessidade de melhor aproveitamento dos médicos que prestam serviço no Hospital Dr. Ayres de Menezes, unidade de referência nacional.

“Todo médico não especialista que esteja alocado a um serviço especializado no hospital deve seguir uma abordagem compatível com essa especialidade. Não pode assumir uma postura de autonomia total, como quem diz: sou clínico geral e faço o que quero’”, afirmou o governante, sublinhando a necessidade de maior rigor e alinhamento técnico nas práticas médicas.

As novas medidas foram reveladas no âmbito do congresso que assinalou o décimo aniversário da criação da Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe.

“Um dos desafios que nos tem preocupado é garantir que os médicos sejam devidamente enquadrados desde o início da sua atividade, com acesso a uma progressão justa na carreira e com o reconhecimento e valorização do seu desempenho”, destacou Lagchar Barreto, Bastonária da Ordem dos Médicos.

Na ocasião, foram também identificados desafios cruciais para o setor, entre os quais se destacam a humanização das tecnologias aplicadas à saúde e a implementação de mecanismos eficazes de avaliação de desempenho da classe médica.

