A Ilha Verde do Meio do Mundo é reserva mundial da biosfera pela UNESCO

FOTOS e Vídeos – Jean-Baptiste Deffontaines

Reunido na cidade de Hangzhou-China, no dia 27 de setembro a UNESCO anunciou 26 novas Reservas da Biosfera no mundo.

Segundo um comunicado do V Congresso Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO, enviado à redacção do Téla Nón, São Tomé e Príncipe, tornou-se o «primeiro Estado a ter todo o seu território designado como reserva da biosfera».

A UNESCO refere que na reunião de Hangzhou a rede mundial de reservas da biosfera expandiu-se para mais 21 países, «o maior número em 20 anos».

A rede inclui agora 785 locais em 142 países, com um milhão de km2 adicionais de áreas naturais, colocados sob proteção desde 2018. .

«Este ano, seis países acolhem a sua primeira reserva de biosfera, enquanto São Tomé e Príncipe se torna o primeiro Estado a ter todo o seu território designado como reserva da biosfera», lê-se no comunicado.

Com a designação de novos territórios, a Rede Mundial de Reservas da Biosfera atinge agora 5% do planeta terra.

«O equilíbrio entre a conservação da natureza e os meios de subsistência sustentáveis está sendo forjado todos os dias. A UNESCO deve continuar a mobilizar Estados, cientistas, sociedade civil e comunidades locais e indígenas para continuar este impulso positivo“, disse Audrey Azoulay, Diretora-Geral da UNESCO.

Como provas da riqueza da ilha de São Tomé como reserva mundial da biosfera a UNESCO divulgou imagens e fotografias de Jean-Baptiste Deffontaines que ilustram o poder exercido pela natureza sobre a ilha de São Tomé.

Do pico de São Tomé a mais de 2 mil metros de altitude a natureza revela um ecossistema deslumbrante.

A baía de São Miguel escondida dos olhos do mundo surge nas imagens, numa revelação do paraíso na terra.

A ilha de nome Santo…Verde doidamente Verde como escreveu o poeta, diz que é uma das principais reservas de endemismo no mundo.

O V Congresso Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO premiou São Tomé, que se junta à ilha do Príncipe, que há cerca de 20 anos tinha conquistado o estatuto de reserva mundial da biosfera.

Abel Veiga