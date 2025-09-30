1º Aniversário da Orquestra Social Tocá Rufar no CCP .

Destaques

A ADAT – Associação dos Amigos do Tocá Rufar, em colaboração com a Cooperação Portuguesa e a ONG Renascer STP, tem a honra de convidar o público . Exa. ara a Sessão Comemorativa do  1º Aniversário da Orquestra Social Tocá Rufar de São Tomé e Príncipe.

Este momento de celebração e reflexão terá lugar no próximo domingo,  5 de outubro, pelas 15h00, no Centro Cultural Português. A sua presença muito nos honrará nesta ocasião especial, em que se partilham conquistas e se projetam futuros caminhos para este projeto de impacto social e cultural.

Para conhecer melhor a iniciativawww.tocarufar.com

