FAO – Selecção de um fornecedor para instalação de sistema de abastecimento e distribuição de água para irrigação no Príncipe

O Escritório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em São Tomé e Príncipe vem pela presente informar ao público em geral e os intereressados que se encontra aberto um concurso público para seleção de um fornecedor para a INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO; para Região Autónoma de Príncipe, no âmbito do seu projeto TCP/STP/3904. Para o efeito, solicita-se a todos os candidatos interessados que se registem no site Mercado Global das Nações Unidas (UNGM), seguindo o link abaixo:

https://intranet.fao.org/faohandbook/area/procurement_loas/procurement/vendor_sourcing. O caderno de encargos e a declaração de site visit deverão ser descarregados a partir do site acima mencionado. Deverão fazer-se accompanhar da referida declaração de site visit aquando da site visit.

E, em caso de dúvida, os candidatos interessados devem dirigir-se aos escritórios da FAO STP, situado na Avenida Marginal 12 de julho, no, Edifício Pestana, Bloco A – 1.º Esquerdo,

C.P.: nº 109, São Tomé – São Tomé e Príncipe

Téléphone : 00 239 2224872, aberta das 8.00 às 17.30 horas, de segunda a quinta-feira, e das 8.00 às 13.00, às sextas-feiras.

Ou enviar um e-mail para: Marie.Mintsa@fao.org

Data limite de submissão das candidaturas: 08 de Outuro de 2025, pelas 15 h59 minutos.

As candidaturas deverão ser submetidas através do mesmo link. Após a data limite as mesmas não serão tomadas em consideração.

Veja o anúncio em word :