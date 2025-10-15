O que teria irritado tanto Mark Shuttleword para abandonar o investimento de milhões na ilha do Príncipe?

Não deixa de ser um acontecimento inédito num ambiente de negócio em qualquer parte do mundo. Um grandioso e valioso investimento de muitos milhões, com objetivos bem claros – proteção da nossa biodiversidade com várias componentes, que tem traduzido em muitos benefícios para a ilha irmã do Príncipe, desde os primórdios da nossa independência, em que os nossos governantes não foram capazes de o reter. Tudo isso devido a incompetência.

É difícil saber de concreto o que se passa nos bastidores entre o Governo Regional do Príncipe e a administração da HBD do sul africano, Mark Shuttleworth. Ficamos a saber apenas algumas coisas que transpiram ao publico, mas será que é tudo? O tempo dirá!

Por isso é que custa-me acreditar que a causa principal do abandono de HBD seja a rejeição por parte do Governo Regional do Príncipe da taxa de acesso ao Ilhéu Bom Bom, depois da forte contestação do publico. Diga-se que essa condição já estava prevista no contrato inicial aprovado pelo Tribunal de Contas. Uma falha monumental das nossas instituições porque em qualquer circunstância não se pode vedar ao nacional de um País o acesso livre a uma praia por se tratar de um lugar publico. Também é verdade que esse acesso deve ser devidamente regulamentado para se evitar excessos de todo tipo, porque trata-se de um local de atividade turística de alto nível que pode prejudicar o negócio da empresa.

Fico com a impressão que as autoridades regionais e nacionais não souberam lidar bem com esse assunto, tratando-se de um investidor com a importância que a HBD tem para a economia regional, em muitas áreas. Há muitas formas de se resolver os problemas. O que é preciso é ter a capacidade negocial, respeitando sempre os interesses de ambas as partes e tendo sempre presente a importância que representa determinado investidor para o País.

Sem margem para dúvidas que o abandono dos investimentos do HBD é um desastre para a economia regional e nacional. É apenas mais um caso de muitos que tem acontecido ao longo desses 50 anos. O caso recente do contrato TESLA, embora com outros contornos, é fruto da forma como tratamos e lidamos abusivamente com o bem publico. As pessoas negoceiam os projetos e contratos como se tratasse de sua propriedade privada. Como digo sempre, esses acontecimentos são reflexos de incompetência, falta de seriedade, ausência de capacidade negocial e desorganização da nossa da nossa Administração Pública.

Temos muitas áreas que precisamos de investimentos privados, nacional e estrangeiros, como pão para a boca. Mas o turismo é um sector importante e muito atrativo para qualquer investidor aqui em São Tomé e Príncipe, devido a nossa rica biodiversidade. Numa altura em que o País inteiro foi galardoado como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO, devíamos aproveitar essa oportunidade para atrair mais investidores na área do turismo.

Por isso é que temos que parar com oportunismos políticos e sermos mais sérios quando lidamos com coisa publica. Quem quer governar São Tomé e Príncipe tem que meter na cabeça duma vez por todas que é servidor desse povo e, para tanto, não pode tratar a coisa publica como a sua propriedade privada. Os eleitores e as autoridades competentes têm que estar atentas a essas situações. São Tomé e Príncipe tem espaço para todos que queiram investir na área que pretende desde que respeitem as leis do País. O que não se pode admitir é que se entre na política para resolver os seus problemas pessoais e de grupo, a custa deste povo. Isto está sendo demais porque o Pais esta a se degradar-se devido a esses corruptos.

Por outro lado, enquanto não entendermos que o Sistema Judicial é o pilar da democracia e do Estado de Direito porque, entre outras situações, garante o bem do investidor, o Pais não avança. Conforme os nossos tribunais funcionam aqui em São Tomé e Príncipe, jamais teremos bons investidores. O nosso Sistema Judicial está completamente politizado e obsoleto, constituindo um desastre para a economia do Pais e a vida dos cidadãos.

Do mesmo modo, a burocracia com contornos de corrupção que se instalou na nossa Administração Pública a todos os níveis, também desencoraja a qualquer potencial investidor a se instalar no Pais. Os investidores sérios não gostam de ambientes de corrupção, desorganização e muita burocracia. Parecendo que não, eles ficam atentos como as autoridades nacionais lidam com as finanças publicas.

Mesmo os nacionais que pretendem fazer pequenos negócios sofrem desse mal. Eu tenho quase a certeza que tudo isto tem como consequência a falta de investimentos de que o País padece.

Espero sinceramente que as autoridades consigam dar a volta a situação e que os investimentos do HBD continuam no Pais, até porque esta em causa também os empregos de muitos trabalhadores da empresa e o sustento das suas respetivas famílias.

Li o extrato de uma carta dirigida ao Governo Regional do Príncipe sobre essa situação, em que dizia que HBD esta fazendo diligencias no sentido de encontrar um novo investidor para ficar com o negócio, tranquilizando desta forma os seus funcionários. De facto, é um grande investimento para ser abandonado assim de animo leve. Esperemos que tudo cora bem.

São Tomé, 15 de outubro de 2025

Fernando Simão