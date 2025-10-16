Projeto FISH4ACP – Contratação de serviços de comunicação especializados

Termo de Referência (ToR)
Serviços de Comunicação para o Projeto FISH4ACP
I- Contexto
O Projeto FISH4ACP, localizado na marginal 12 de Julho encontra-se em fase de implementação de atividades concretas da estratégia de melhora de Cadeia de valor dos pelágicos costeiros da Pesca artesanal em São Tomé e Príncipe. O projeto valoriza a sustentabilidade, a preservação desenvolvimento da pesca de pelágicos costeiros.
Para garantir uma divulgação eficiente e transparente das atividades em andamento, torna-se necessário contratar serviços de comunicação especializados.
II- Objetivo Geral
Assegurar uma comunicação estratégica, clara e atrativa sobre as atividades, avanços e impactos do projeto, reforçando a visibilidade do FISH4ACP junto às comunidades locais, parceiros institucionais nacional, internacionais e público-alvo.
III- Objetivos Específicos e produtos esperados
- Desenvolver um plano de comunicação trimestral.(Um programa global de 12 meses com detalhes mensais)
- O Prestador de serviços criará os seguintes conteúdos informativos e promocionais:
- Uma nota de prensa para cada um dos seguintes eventos (datas tentativas):
Último quarto de 2025:
- campanha de sensibilização do plano de gestão das pescas;
- campanha de sensibilização sobre a segurança dos alimentos;
Primeiro quarto de 2026:
- campanha de inspeção da segurança dos alimentos dos produtos da pesca
- formação e construção de dois modelos de embarcações artesanais mais estáveis e seguras
- disponibilidade de caixas isotérmicas produzidas localmente
- disponibilidade de arcas frigoríficas produzidas localmente
- resultados da comercialização de productos de peixe em frascos “Bocadu Omali”
- resultados da comercialização de productos salgados do Principe com a marca “Sagadu Abade Iê”
- resultados do Kike Boairu.
Segundo quarto de 2026
- publicação do relatório de avaliação dos principais stocks da pesca de São Tomé e Príncipe
- formação de inspetores em monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé.
- aprovação do Procedimento Operacional Standard para o monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé.
- resultado do acompanhamento em desenvolvimento de negócios a 20 projetos de palaiês e pescadores.
- formação de pescadores e palaiês no âmbito da profissionalização do setor.
- Disponibilidade dum crédito rotativo para favorecer o acesso ao setor das finanças formais aos pescadores e palaiês de São Tomé e Príncipe.
- resultado do comercio de peixe fornecido pelos grupos de palaiês de Praia Abade (Príncipe) a compradores de São Tomé
- resultados intermédios da campanha experimental com palangre
Terceiro quarto de 2026
- resultado das inspeções oficiais de monitoramento, vigilância e controle da pesca em São Tomé.
- publicação do regulamento da pesca artesanal incluindo os requerimentos da profissionalização do sector.
- resultado das poupanças feitas e a sua implicação nos meios de vida dos integrantes dos grupos de autoajuda de São Tome e Principe.
- campanha de sensibilização/formação sobre pesca responsável
- resultados finais da campanha experimental com palangre
- resultados do Kike Boairu
- O Prestador de Serviços (PS) fornecera para cada uma das 23 notas de prensa cinco fotografias para que a equipa do FISH4ACP possa escolher as melhores para acompanhar a nota de imprensa. As notas de imprensa seguiram os critérios de publicação do programa FISH4ACP, terão uma extensão de umas 700 palavras e serão partilhadas com a equipa de comunicação de FISH4ACP para a sua validação
- O PS realizará um post para as plataformas de media social para cada um dos 23 conteúdos informativos e promocionais, acompanhado da fotografia selecionada acima e partilhará com a FAO num prazo de 12 horas seguintes á realização do evento para que sejam publicadas o dia seguinte ao evento/nova.
- O PS enviará as notas de prensa aos principais médios de comunicação de São Tomé e Príncipe Jornais digitais (RSTP, Telanonn, STPPRESS, Gleba TV facebookk FAOSTP/UNDP STP nas 12 horas seguintes á realização do evento para que sejam publicadas o dia seguinte ao evento/nova.
- O PS desprazera-se fisicamente a cada um dos eventos para tomar fotografias e ter maior contexto para produzir as notas de prensa e posts para media social.
- O PS realizará seis vídeos sobre os seguintes temas:
- Negócios de palaiês apoiados pelo FISH4ACP
- Grupo de Auto Ajuda acesso a finanças formais
- Construção de caixas isotérmicas e arcas frigorificas que utilizam energia solar
- Construção de embarcações
- Productos de peixe salgado “Sagadu Abade Iê”
- Campanha experimenta
- O PS incluirá entrevistas com as partes interessadas e imagens do processo relacionado a cada tema em cada video. Tentativamente as entrevistas serão com:
- A representante de Katraio e palaiês que receberam a sua mentoria para melhorar os seus negócios
- -Líder de Grupos de Auto Ajuda GAA de Praia Gamboa e de Neves
- O gestor da Climatronica, Fabricante de congeladores horizontais e o Senhor Vicente Lima /Kaiê náutica -sobre a construtor de caixas isotérmicas, alguidares isotérmicos e embarcações de Pesca.
- O Senhor Vicente Lima /Kaiê náutica -sobre a construtor de embarcações de Pesca.
- Líderes de associações – comércio de peixe Príncipe- São Tomé
- Representantes de OIKOS e pescadores participantes na campanha experimental
- Os vídeos terão cerca de quatro minutos de duração após edição e estarão prontos para serem partilhados com os meios de comunicação.
- O PS enviará os vídeos editados aos canais de televisão de São Tomé e Príncipe Tais como TVS RTP Africa para conseguir uma maior difusão dodos Primoss mesmos. Esperasse que os seis vídeos sejam difundidos pelo menos num dos canais de televisão.
VI- Perfil do Prestador
- Pelo menos 7 anos de experiência em comunicação institucional/turística.
- Capacidade de produção multimédia.
- Conhecimentos em marketing digital e redes sociais.
- Boa redação em português (inglês é uma mais-valia).
- Sensibilidade para temáticas de pesca sustentável e ambientais.
VII-Duração
O contrato terá uma duração de 12 meses, podendo ser renovado conforme necessidade e desempenho.
VIII- Supervisão
O trabalho será supervisionado pela Oficial Profissional Nacional do FISH4ACP baseado em São Tomé e a equipa de comunicação do projeto, que validará os produtos entregues.
IX- Orçamento
O orçamento deverá ser apresentado em proposta detalhada, discriminando honorários, produção de materiais e custos operacionais.