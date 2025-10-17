FASTP desmentem “boato” de golpe de Estado

Num comunicado publicado na página oficial das FASTP no Facebook o Comando das Forças Armadas desmente as publicações feitas por cidadãos santomenses nas redes sociais, que dão conta da iminência de um golpe de Estado no país :
COMUNICADO
O Comando das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe vem, por este meio, tranquilizar toda a população santomense e repor a verdade dos factos perante as notícias que têm circulado nas redes sociais sobre um alegado golpe de Estado.
As Forças Armadas repudiam veementemente essas informações falsas, que em nada contribuem para a paz, estabilidade e segurança nacional, valores que sempre nortearam a nossa instituição.
Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a Constituição da República, com os órgãos de soberania legitimamente eleitos e com a ordem democrática e o Estado de Direito.
Apelamos à população para que não se deixe levar por boatos e lives maldosas, e que recorram sempre às fontes oficiais para obter informações verdadeiras e credíveis.
As Forças Armadas continuam firmes e vigilantes na defesa da Pátria e da tranquilidade pública, em estreita cooperação com as demais instituições do Estado.
Dihnis Soares
17 de Outubro de 2025 at 20:15
Foi esta mesma Força Armada que na fatídica manhã do dia 25 de novembro de 2022, nos comunicou que Arlécio Costa tinha caído de carrinha e morreu, quando já o mundo tinha vídeos dos mesmo torturando-o, esta força não nos inspira confiaça, esta força perdeu a credibilidade quando ceifou 4 vidas e há mais de 3 anos se esconde atrás das fardas e de altas patentes.
Eu prefiro acreditar que vazou informação durante a preparação deste possível golpe, assim como vazaram imagens do dia 25 que, de alguma forma ajudaram a salvar as vidas do Lucas e do Delfim Neves.
Andam todos a brincar com esta república e a culpa é dos políticos, a culpa é da justiça, pois ninguém está acima da lei, nem mesmo os militares, quando mais se arrasta o processo 25 de novembro mais em sobresalto o país vive, queremos paz, precisamos de tranquilidade, prendam os assassinos e devolva a tranquilidade a esta terra linda.
Um grande bem haja,
Dihnis Soares