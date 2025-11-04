Como a 8a CIIE estimulará o comércio e a colaboração internacional?

As maiores empresas do mundo, incluindo os dez principais grupos industriais elétricos e multinacionais do setor de saúde, se reunirão na 8a Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) para apresentar as suas tecnologias de ponta e aprofundar a sua expansão nos mercados.



A 8a CIIE será realizada em Xangai, de 5 a 10 de novembro. Esta exposição é o primeiro evento mundial de nível nacional dedicado exclusivamente às importações.



Novos recordes e estreias inéditas



O 8o CIIE receberá 4.108 expositores estrangeiros de 155 países, regiões e organizações internacionais, com uma área total de exposição superior a 430.000 metros quadrados, um novo recorde em termos de escala, disse o vice-ministro chinês do comércio Sheng Qiuping em uma conferência de imprensa no dia 28 de outubro.



O Sr. Sheng acrescentou que as empresas de 123 países parceiros da iniciativa “Belt and Road” confirmaram sua participação, um aumento de 23,1% em relação ao ano anterior.



O evento será palco do lançamento de 461 novos produtos, tecnologias e serviços.



A 8a CIIE inaugurará pela primeira vez um espaço dedicado aos produtos dos países menos desenvolvidos (PMA), promovendo o uso das vantagens da “tarifa zero” pelas empresas e produtos de todos os PMA que estabeleceram relações diplomáticas com a China, bem como os 53 países africanos. O número de empresas africanas participantes nesta edição aumentará 80% em relação ao ano passado, disse o Sr. Sheng.

A “Plataforma privilegiada de comércio electrónico transfronteiriço” e o “Espaço de serviços de comércio electrónico transfronteiriço” também serão apresentados pela primeira vez, criando eventos especiais para ascomércio e os operadores de novos canais de distribuição.

Este ano, o 8o CIIE introduzirá novos temas como a economia de prata (dedicada aos idosos), a economia dos esportes de inverno, a economia esportiva e o turismo automóvel, ao lado de novas plataformas para o consumo digital e a saúde, disse o vice-ministro.

Essas medidas são projetadas para estimular o consumo de bens e serviços e promover novas formas de consumo, acrescentou.

(Fonte: CGTN/ Foto: VCG)