O Paga-Uê (Ephorbia drupifera) no  PIB 

(Crónica de um país à busca do milagre verde)

Por favor, não tomem nada do que aqui é dito por sério, é pura comédia.

O que já foi, já era — o café e o cacau, os nobres pilares da economia luso-tropical, renderam o seu tempo. Hoje dão mais trabalho do que lucro, e já quase não há quem os queira trabalhar. Andar de saco às costas, de machim e gancho, cansa, o sol, a chuva, ainda que miúda, e a humidade tropical castigam, e o país, pragmático, prefere sonhar com culturas menos exigentes e mais generosas.

O petróleo, já era, revelou-se um flop moribundo, um projeto cansado que ainda sonha em jorrar antes de ser definitivamente enterrado. É, por assim dizer, a esperança fóssil de um futuro que não deixou descendência.

Mas a natureza, caprichosa e irónica, parece ter guardado um trunfo verde no baralho da sobrevivência nacional: o margoso-paga-uê.

Sim, senhor leitor, o paga-uê. Essa planta humilde, de aparência modesta e efeitos… digamos, inflamáveis, pode muito bem ser o novo motor de crescimento económico. Não precisa de rega, não exige adubo, resiste a pragas e cresce com a obstinação de quem nasceu para vingar — um verdadeiro canto do cisne.

Com o devido apoio científico da nossa curandeira-mor, professora doutora Maria do Céu Madureira, já se poderia vislumbrar um futuro promissor: contentores frigoríficos repletos de paga-uê cruzando os mares rumo às grandes capitais cosméticas do mundo. Paris, Nova Iorque, Tóquio — preparem-se, o inchaço forro-tropical vem aí!

Dizem que o paga-uê tem a rara virtude de inflamar e inchar as mucosas — especialmente as labiais. Uma bênção natural para a indústria da beleza, sempre ávida por novos métodos de “volume instantâneo”. E se, por acaso, também ajudar nas hemorroidas ou reparar o uso indevido da zona anal, tanto melhor: abre-se um mercado médico-estético sem fronteiras.

Imaginem só o título nas revistas internacionais:

> “São Tomé e Príncipe exporta o segredo da inflamação glamorosa.”

Enquanto o mundo discute energias verdes e carros elétricos, nós poderíamos inaugurar o Ciclo do Margoso-Paga-Uê — um ciclo preguiçoso, sem necessidade de esforço ou investimento, perfeitamente adaptado ao espírito nacional de “trabalhar quando o sol e a chuva deixam”.

E há já quem defenda, com fervor patriótico, uma revisão da bandeira nacional. Afinal, se o margoso-paga-uê vai projetar-nos para o futuro, mais justo será colocá-lo no centro do nosso símbolo pátrio.

As estrelas negras poderiam, com o devido respeito histórico, dar lugar a duas folhas de margoso bem viçosas, as novas estrelas vegetais a apontarem o norte magnético do progresso são-tomense.

As cores, naturalmente, também se atualizariam: o verde ganharia um tom mais ardente — o verde-margoso; o amarelo, um brilho cosmético do novo ouro forro-tropical; e o vermelho permaneceria, para simbolizar o ardor do leite do margoso quando em contacto com os olhos da pobre vítima. Um vermelho de patriotismo inflamado, literal e comovente.

Seria uma bandeira viva, reativa e economicamente promissora — um estandarte que arderia com orgulho nas cerimónias oficiais e nos corações do povo.

Eis, pois, o nosso destino possível: tornar-nos milionários por obra e graça da natureza e ajuda do Espirito Santo, com o margoso como bandeira, símbolo e milagre à moda da terra.

Quem diria? Se, se imaginasse o futuro escondido numa folha carnuda de crescimento abundante.

“Cola Manga-Bassu”

6 de novembro do ano da Graça de 2025.

“A tecer humor sem pretender ferir os símbolos da rés pública e o coração sagrado do nacionalismo santo-principense. Quem diria que um povo cego encontraria salvação numa planta que cega.”

*Advertência verdadeiramente séria do autor:

Não use o margoso-paga-uê (Euphorbia drupifera) em nenhuma das funções de cura ou em substituição do botox; o efeito é catastrófico e suscetível de causar danos irreversíveis.

O texto é satírico e usa a planta (paga-uê ou margoso) como metáfora.

Copiada abaixo, a opinião científica de quem a estudou ao detalhe.

Nota científica com assinatura de quem pesquisou profundamente sobre a matéria:

É preciso bastante cuidado com o látex. Noutros países há registos do seu uso: “O látex é normalmente usado externamente por causa do seu efeito tóxico; no entanto, em algumas áreas, é dissolvido em água e depois bebido, ou é comido em papa de mandioca, ou num pedaço de cana-de-açúcar, como purgativo.

É comummente aplicado externamente para tratar impingem, picadas de cobra, picadas de insetos e picadas de escorpião para aliviar a dor. É aplicado em verrugas por causa dos seus efeitos cáusticos. Também é aplicado nas gengivas para tratar dores de dentes.

A palavra “cáustico” resume bem o que pode acontecer, e os labios são zonas muito sensiveis e a entrada da mucosa bucal…ou “outra”

Opinião autorizada de Maria do Céu Madureira (PHD)

Genito Pereira