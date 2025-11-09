Crónica de uma Desgraça Anunciada

Desde a proclamação da independência, São Tomé e Príncipe tem sido refém de uma elite política que, em vez de honrar o sacrifício e a esperança de um povo, se dedicou a dilapidar o erário público, património moral, económico e social da Nação. Aqueles que prometeram libertar-nos do jugo colonial foram, afinal, os primeiros a subjugar o país aos seus próprios interesses mesquinhos, deixando um rasto de miséria, desordem e desencanto.

O legado que herdámos é vergonhoso. Primeiro, a destruição do Estado não apenas das suas instituições, mas da própria noção de serviço público. Transformaram o poder num instrumento de enriquecimento pessoal, onde a competência foi substituída pela bajulação e o mérito pelo compadrio. Segundo, a corrupção moral e intelectual uma geração de dirigentes e seus apoiantes que confundiram formação com sabedoria, títulos com virtude, e diplomacia com oportunismo. Hoje, vemos as consequências: um país onde reina a mediocridade e onde o cidadão de bem é oprimido por uma elite que perdeu a vergonha.

Falta-nos liderança. Falta-nos carácter. Falta-nos a fibra moral de quem tem autoridade para criticar a geração presente. Porque aqueles que hoje se erguem em púlpitos ou escrevem como donos da moral em jornais como o Tela Non são, na sua maioria, os mesmos que falharam no exercício da decência quando o país mais precisou, não passam de “finguis lolo”. Não têm legitimidade para apontar o dedo a ninguém, pois foram eles os artífices do colapso nacional. “Galo cá bila vé ê cá muda canta”.

As casas deixadas pelos colonos, que deveriam servir de património público, foram saqueadas na calada da noite por mãos ávidas e sem escrúpulos. Roubaram não apenas paredes e telhados, mas também o símbolo de uma transição que poderia ter sido digna e civilizada. Essas mesmas mãos, travestidas de libertadores e intelectuais, transformaram-se em cúmplices da ruína moral da República.

A desgraça que hoje vivemos não é obra do acaso. É o fruto amargo do mau legado dos pseudo-intelectuais, dos que usaram a educação como disfarce da sua mediocridade e a ideologia como escudo para a sua ambição desmedida. Muitos formaram-se na URSS, em Cuba e em Portugal, mas em vez de regressarem com ideias para construir o país, voltaram com o espírito da dominação, do privilégio e da corrupção. As suas formações serviram-lhes apenas para aprenderem novas formas de roubar com sofisticação e discurso florido, como se não bastasse enviaram os vossos filhos os chamados “ filhos de gente gordo” os únicos que por muito tempo tiveram direito a bolsas de estudos para darem sequência as vossas maquiavelices.

São Tomé e Príncipe continua à deriva porque os que deviam servir tornaram-se senhores, e os que deviam governar com ética converteram-se em mercadores da miséria alheia. E agora, quando a juventude desperta e questiona, os mesmos que falharam erguem-se em tom moralista, como se fossem exemplos. Mas não o são. São o espelho do fracasso, o retrato da hipocrisia e a prova viva de que o conhecimento sem carácter é tão nocivo quanto a ignorância.

Enquanto continuarmos a venerar esses falsos profetas do patriotismo, permaneceremos prisioneiros do passado. É tempo de romper o ciclo. De exigir mais do que discursos. De reconstruir um país que foi deliberadamente destruído por aqueles que diziam amá-lo.

Regino Inglês

São Tomé