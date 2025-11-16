“Entre a tissagem e o caderno: o que está realmente em causa na Escola de São Marçal”

A polémica à volta das novas regras da Escola de São Marçal — penteados, tissagens, uniformes, telemóveis — incendiou conversas em casa, nas ruas, nas redes sociais e até debates sérios. Uns aplaudem a disciplina; outros denunciam exagero ou eventual limitação das liberdades.

Mas o debate, tal como emergiu, ficou preso à superfície. A discussão não é sobre cabelos. É sobre futuro.

E antes de avançar, uma honestidade necessária: estas reflexões não se apresentam como diagnóstico técnico. São observações cívicas, empíricas, intuitivas — e profundamente ancoradas na realidade que todos sentimos. Precisam de validação especializada, claro. Mas não são inventadas do vazio. O país reconhece-as porque vive-as.

A crise disciplinar é real — e é grave

Há uma geração de jovens a crescer sem bússola emocional — porque a estrutura familiar está a ruir de forma preocupante.

Há sexualidade precoce, gravidez na adolescência, violência escolar, assédio, adultização* forçada. Há ausência de limites e há também, cada vez mais, a ausência de referências.

E tudo isto parece desembocar na escola, que passou a ser o último muro de contenção. Quando o lar falha, a escola tenta sobreviver com regras cada vez mais apertadas.

As tissagens, os cabelos, os brincos e os telemóveis não são apenas escolhas estéticas. São símbolos de uma aculturação “globalizada” que chega sem mediação, sem orientação, sem contexto.

A estética tornou-se substituto da identidade. E isso diz muito sobre o vazio emocional que deixámos crescer.

A crise pedagógica não grita — mas é tão profunda quanto a disciplinar

A verdade dói. Sejamos francos: estamos a formar adolescentes que não conseguem:

ler com profundidade

escrever com clareza

raciocinar com método

pesquisar com rigor,

ou organizar um trabalho minimamente estruturado.

E vemos episódios como este — real, recente e pessoal:

“Numa reprografia, uma adolescente tentava concluir apressadamente um trabalho pedido há 15 dias. Copiou-colou textos do Google sem compreender nada. Não sabia usar Word. Não sabia estruturar ideias. E estava desesperada.”

O problema não é o cabelo: é o caderno. É a lacuna cognitiva. É a ausência de competências mínimas num mundo em que STEM* (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), literacia digital e pensamento crítico já são apenas… o básico.

As duas crises encontram-se — e o choque produz o caos

O cabelo e o caderno, não são problemas diferentes. São faces da mesma moeda.

Indisciplina → baixa aprendizagem → frustração → mais indisciplina → mais autoritarismo → vazio pedagógico.

A escola tenta resolver um problema cultural com medidas disciplinares. Mas o problema pedagógico — que é a raiz — continua sem resposta robusta, eficaz e douradoura.

E, a isto, somou-se recentemente o zoplo político do Primeiro-Ministro, que no Dia da Juventude pediu aos jovens para serem “embaixadores da paz e do ambiente” — um discurso tão desconectado das suas angústias reais que quase pareceu um solilóquio*.

Os jovens e o país ouviram e terão sussurado caricaturalmente: Ké?

Qual é então o resultado: um curto-circuito nacional. Estamos a tentar corrigir penteados quando devíamos também corrigir competências.

O que as tissagens e os telemóveis mostram sobre nós

Mostram jovens à procura de pertença num país que não lhes oferece horizonte. Mostram inseguranças mascaradas de estética. Mostram carências afectivas profundas. Mostram a vitória da cultura de pixels sobre a cultura escolar. E mostram também uma ausência de política educativa capaz de enfrentar a globalização cultural.

Quando a escola perde força para transmitir valores, referências e cidadania, o telemóvel ocupa esse lugar — e fá-lo mal.

As regras de São Marçal importam — mas são cosmética se não forem acompanhadas de aprendizagem real

A direcção da escola fez o que pôde. Está a tentar pôr ordem onde o projecto de desenvolvimento no seu todo falhou. Telemóveis podem ser regulados. Penteados podem ser disciplinados. Uniformes podem ser exigidos — aliás, recordou-nos um professor, há regulamentos internos que merecem ser lidos.

Mas nenhuma regra muda o destino do país se as competências continuarem a faltar.

A disciplina organiza. A aprendizagem transforma. Mas sem aprender — não há soberania, não há liberdade, não há futuro.

Algumas perguntas que o país precisa finalmente de encarar

Que jovem queremos formar nos 50 anos pós-independência?

Disciplina sem competência? Ou competência com carácter?

A escola tem condições e meios para ensinar o essencial?

As famílias estão a cumprir o seu papel?

As autoridades querem disciplina real ou só “parecer” disciplina?

Estamos a preparar jovens para o século XXI ou para o século passado?

Conclusão FVV

O debate sobre São Marçal não é sobre tissagens. É sobre o futuro do país. Temos uma crise disciplinar que se vê. Temos também uma crise cognitiva que quase ninguém tem coragem de “denunciar”. Sem aprendizagem real, não há soberania possível.

“Os nossos jovens não precisam que lhes penteiem a cabeça. Precisam que lhes abram a mente.” “Disciplinar é útil. Educar é essencial.”

E, para educar, o país tem de começar por reeducar-se.

No final do dia, importa, todavia, reconhecer: face às circunstâncias, a Direcção da Escola de São Marçal fez o que lhe competia fazer.

Mas o país tem de fazer o resto.