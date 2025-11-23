Segurança Aérea em Perigo: Turbulência na Torre de Controlo

Não sendo sindicalista nem admirador do Diretor-Geral da ENASA, a quem não dirijo a palavra há mais de vinte anos, os meus quase quarenta anos de serviço prestado à aviação comercial autorizam-me a repudiar, veementemente, os atos praticados durante uma greve bárbara dos controladores que legitimaram a intervenção da Polícia nos termos em que ocorreu.

Às centrais sindicais, sindicalistas, aos partidos políticos ou fações dos mesmos que, pretendendo demarcar-se da resposta musculada das autoridades, lembro que, para construir a ordem que nos conduza ao progresso, não há outro caminho que não seja o de dar suporte à administração da ENASA.

Os controladores têm o direito de fazer greve no local de trabalho, nas instalações da ENASA. Contudo, qualquer controlador de tráfego aéreo sabe que as greves não se fazem em zonas de segurança restrita, como são as torres de controlo e áreas de equipamentos sensíveis sem a discussão prévia atempada de um serviço mínimo, é imperativo.

Não tendo havido essa discussão, a emissão de NOTAMs (avisos divulgados a outros aeroportos e companhias aéreas) e, mais grave ainda, as comunicações arbitrárias via rádio a outros aeroportos, incluindo à autoridade aeronáutica que gere a entrega do tráfego aéreo regional, configuram crime público, passível de perseguição judicial.

Dito isso, lembro que todos teremos de refletir sobre se queremos um Estado com ordem ou uma ordem caótica, defendida com unhas e dentes por grupos de interesse ou por estratégias de desgaste do adversário. O que ontem se passou é um exemplo de “erva daninha” que todos os que dizem amar São Tomé e Príncipe devem repudiar.

Até eu, que há muito tempo já pendurei “as minhas chuteiras”, senti-me na obrigação de voltar a colocar os galões que me autorizam a escrever este artigo de opinião.

Serenidade, recomenda-se.

Senhores controladores, façam as greves que entenderem, não sejam barbáros.

Eugénio S. M. Lopes Pereira

OOV/Gestor de Escalas da aviacão comercial

(Experiência internacional iniciada nos anos oitenta do século passado e terminada em 2018)