Mén Non lança campanha solidária “Closson di Mén” – Coração de Mãe

A Campanha Solidária “Closson di Mén” – Coração de Mãe, decorre entre 28 de novembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025.

Desde 2018, esta campanha tem sido um gesto profundo de solidariedade dirigido aos doentes são-tomenses em junta médica e a outros cidadãos que chegam a Portugal em busca de cuidados de saúde que não conseguem obter em São Tomé e Príncipe. Muitos destes doentes enfrentam anos de espera, deslocação forçada, fragilidades económicas e grande sofrimento emocional, longe das suas famílias e da sua terra.

A iniciativa “Closson di Mén” nasce, precisamente, para lhes oferecer um sorriso, um gesto de conforto e um apoio real. Todos os anos angariamos e distribuímos cabazes com géneros alimentares, produtos de higiene, roupas, brinquedos e outros bens essenciais. Cada cabaz representa um pouco de esperança para quem enfrenta a doença em absoluto isolamento.

Graças à generosidade de parceiros, voluntários e da comunidade, centenas de doentes e famílias têm sido beneficiados ao longo dos anos. É uma ação de impacto, continuidade e profundo significado humano.

Este ano, mais do que nunca, desejamos que esta mensagem chegue mais longe. Por isso, solicitamos respeitosamente ao Téla Nón — órgão de comunicação social de referência para todos nós — a vossa colaboração na divulgação desta campanha junto do público são-tomense, tanto em São Tomé e Príncipe como na diáspora.

Pontos de entrega dos bens:

Sede Mén Non – Rua do Rio Cávado, n.º 3, Bairro Padre Cruz, Centro de Recursos Rede DLBC – Lisboa (Dias úteis: 10h00–17h00)

Centro de Recursos Rede DLBC Lisboa – Sala 1 (horário a combinar)

Contactos:

925 742 587

mennon@hotmail.com

mjnazare@gmail.com

Contacto Dra. Maria Jose Lima : Presidente da Mén Non

Dados para donativos monetários:

Associação Mén Non – Caixa Geral de Depósito

NIB: 0035 0097 0000 8170 5304 8

IBAN: PT50 0035 0097 0000 8170 5304 8

MBWAY: 925 742 587

Agradecemos profundamente toda a colaboração e solidariedade que este jornal tem demonstrado ao longo dos anos para com causas sociais de grande importância para o nosso povo.

Com elevada consideração,

P` Associação Mén Non

Maria Smith

Mén Non – Associação de Mulheres de S. Tomé e Príncipe