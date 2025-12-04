Destaques

UNICEF – Solicita candidaturas para preenchimento de vaga para o cargo de Oficial de Comunicação e Parcerias

“O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em São Tomé e Príncipe, informa que está aberto o processo de candidatura para preenchimento de vaga para o cargo de Oficial de Comunicação e Parcerias (Communication & Partnerships Officer) – grau NO-2 – Termo Fixo – São Tomé e Príncipe WCAR – Requisição #58401.

Link:  https://jobs.unicef.org/en-us/job/584018/communication-partnerships-officer-no2-fixed-term-position-584018-sao-tome

O prazo de candidatura a ser visto na plataforma.

