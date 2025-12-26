Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe pretende

organizar um programa de formação de quatro dias intitulado “Certificação Introdutória em

Contratação Pública – Nível 2 Acreditado pelo CIPS”.

O objetivo desta iniciativa é fortalecer as capacidades de contratação pública entre as partes

interessadas que trabalham em São Tomé e Príncipe, acolhendo também profissionais da sub

região.

A contratação pública eficaz é um pilar fundamental da boa governança, contribuindo para a

transparência, a responsabilização, a eficiência e a otimização da utilização dos recursos públicos.

Esta formação integra o apoio contínuo do PNUD às instituições nacionais e aos seus parceiros na

melhoria dos sistemas de contratação e no desenvolvimento de competências profissionais.

Leia na íntegra as versões portuguesa e inglesa :