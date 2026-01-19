Destaques Estudo de impacto ambiental e social para a central fotovoltaica e BESS em STP By Téla Nón Posted on 19 de Janeiro de 2026 FINAL_ESIA PV_BESS_MIRN_FIS_PT-22-12-2025Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Presidente do BASTA promete rutura com práticas do passado em São Tomé e Príncipe Fórum Económico Mundial de Davos 2026: Promover o «espírito de diálogo» num mundo incerto Parlamento auscultou os partidos políticos sobre a nova lei da Comissão Eleitoral Nacional FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ