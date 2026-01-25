Índia-África: Reforçar as parcerias

POR : Rajiv Bhatia

Discutir uma parceria entre a Índia, um país, e África, um continente com 54 países, pode parecer assimétrico. No entanto, dois factores justificam esta discussão: a empatia e o apoio da Índia a África são correspondidos pela admiração e pelo respeito que a maioria dos africanos sente pelo sucesso da Índia como a maior democracia do mundo e a economia de grande dimensão que mais cresce. Cada uma, que alberga 1,4 mil milhões de pessoas, pode ajudar a outra a garantir a sua visão de boa governação e prosperidade. Por conseguinte, a evolução da parceria entre a Índia e África na década de 2020 é um tema de interesse global.

A parceria Índia-África necessita de ser avaliada nas suas quatro dimensões vitais: multilateral, continental, regional e bilateral.

Primeiro, a dimensão multilateral começa com a ONU, onde, durante décadas, a Índia e a África têm colaborado frutiferamente na prossecução de objectivos comuns, incluindo a descolonização, o desenvolvimento económico, a manutenção da paz e a reforma da ONU. Ainda hoje, a Índia participa nas operações de manutenção da paz da ONU na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul, na República Centro-Africana e no Saara Ocidental. Numa altura em que o multilateralismo está sob forte pressão, os dois lados continuam a coordenar esforços para manter a reforma da ONU, em particular do Conselho de Segurança, na agenda. Questões globais como a assistência a África para o desenvolvimento, o alívio da dívida, uma transição energética justa e o crescimento inclusivo são apoiadas pela diplomacia proactiva da Índia.

Um contributo significativo da Índia foi a sua firme liderança, enquanto presidente do G20 em 2022-2023, ao garantir que o pedido de longa data de África para a adesão plena da União Africana ao G20 fosse aceite. Além disso, quando os BRICS realizaram a sua primeira expansão, a Índia teve o privilégio de apoiar a entrada do Egipto e da Etiópia neste influente fórum.

Segundo, a dimensão continental ganhou maior relevância com o lançamento da Cimeira do Fórum Índia-África em 2008. Foram realizadas mais duas cimeiras em 2011 e 2015. Ficou decidido que a quarta cimeira se realizaria em 2020. A pandemia de COVID-19 e outros fatores impediram a sua realização, mas agora as indicações oficiais sugerem que a próxima cimeira poderá ocorrer algures em 2026. Já era tempo, pois a geopolítica tem mudado rapidamente em detrimento dos interesses do Sul Global. A Índia, enquanto “voz” do Sul Global, e África, enquanto coração do Sul Global, devem criar uma oportunidade para um diálogo franco e abrangente com vista ao desenvolvimento de uma estratégia mutuamente aceitável para os seus objectivos comuns.

Terceiro, a dimensão regional da parceria Índia-África refere-se aos esforços passados ​​da Índia para cultivar laços de cooperação com Comunidades Económicas Regionais selecionadas, visando diversificar e aprofundar a cooperação económica. Estes esforços foram impulsionados pelas principais câmaras de comércio indianas, como a Confederação da Indústria Indiana e a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia, através das suas interações periódicas com a Comunidade da África Oriental, o Mercado Comum da África Oriental e Austral e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. É necessário criar um novo impulso, proporcionando liderança política a estas iniciativas empresariais. Os especialistas acreditam que as CER seleccionadas continuam a ser plataformas úteis para aumentar o comércio, o investimento e a colaboração em minerais críticos, bem como para introduzir tecnologias digitais em África.

Quarto, o canal bilateral para consolidar as relações entre a Índia e os países africanos continua a ser o mais importante. Tendo isto em conta, a vastidão do continente e o número substancial de países envolvidos, a Índia inaugurou 18 novas embaixadas em África nos últimos anos. Já estão em funcionamento, ligando as autoridades indianas, empresas, centros de investigação e outras entidades com os seus homólogos africanos.

O diálogo político e diplomático tem sido conduzido através de uma troca contínua de visitas de alto nível. Esta troca foi retomada após um hiato de três anos provocado pela COVID-19. Um total de 12 visitas de autoridades de alto nível foram organizadas pela Índia entre 2022 e 2025, durante as quais o Presidente, o Vice-Presidente ou o Primeiro-Ministro do país mantiveram conversações com líderes de 17 países africanos.

Além disso, quando se tratou de ajudar a lidar com a pandemia de Covid-19, a Índia esteve na linha da frente, fornecendo vacinas, medicamentos e equipamento médico a países de todas as partes de África. Isto contrastou com a lamentável prática de certos países ocidentais, que deixaram os seus stocks excedentários de vacinas parados, em vez de os partilharem com a população africana quando esta mais precisava.

Duas áreas desta parceria requerem especial atenção. Em primeiro lugar, a cooperação comercial e económica é a principal prioridade para ambos os lados. O comércio da Índia com África foi estimado em 103 mil milhões de dólares no ano 2025. Nova Deli estabeleceu o objetivo de o elevar para 200 mil milhões de dólares até 2030. O investimento acumulado da Índia em África, de 80 mil milhões de dólares, também precisa de ser aumentado e diversificado. Para isso, é necessário um guião prático elaborado pelos líderes empresariais e pelos governos.

A outra área é a do soft power – cultura, educação, desenvolvimento de competências e liderança intelectual proporcionados pelas universidades, centros de investigação, meios de comunicação social e ONG. Deve ser elaborado um plano conjunto para melhorar as interacções ao nível das pessoas. Um total de 2,8 mil milhões de pessoas merecem conhecer-se e relacionar-se muito melhor do que fazem hoje.

A parceria multidimensional entre a Índia e África tem um futuro promissor. No entanto, os principais intervenientes em ambas as regiões precisam de dedicar mais tempo, atenção e recursos financeiros para a levar a um novo patamar.

O embaixador Rajiv Bhatia é um membro distinto da Gateway House, em Mumbai. Foi Alto-comissário da Índia no Quénia, na África do Sul e no Lesoto. Desempenhou as funções de Diretor-Geral do Conselho Indiano para os Assuntos Mundiais (ICWA) entre 2012 e 2015. O seu livro “Relações Índia-África: Horizontes em Transformação” (Routledge, 2022) foi aclamado pela crítica.

