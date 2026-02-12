Platão, filosofo grego, sobre a liderança: “Quem não é bom em servir, não será bom em comandar”

A figura de Platão costuma ser associada à origem de muitas ideias que ainda orientam debates sobre ética, política, educação e também sobre liderança.
Nascido em Atenas, no contexto da Grécia clássica, o pensador testemunhou crises políticas e conflitos militares que estimularam reflexões sobre justiça, governo e o papel do conhecimento na construção de uma sociedade equilibrada.
O que Platão ensina sobre poder, responsabilidade e liderança
Platão apresenta uma visão de liderança que vai além do simples comando, exigindo preparo intelectual, autocontrole e compromisso com o bem comum.
A expressão atribuída a ele, “quem não é bom servindo, não será bom mandando”, sintetiza a ideia de que só está apto a governar quem aprendeu antes a obedecer regras justas e a respeitar limites.
No pensamento platônico, servir não é submissão cega, mas adesão consciente à razão, às leis e à justiça. O líder que não passa por esse processo tende a usar o poder de forma impulsiva e pessoal, em vez de orientá-lo ao interesse coletivo.
Como Platão relaciona servir e governar
Nos diálogos A República e As Leis, Platão afirma que o poder político é uma responsabilidade que exige longa formação.
O governante ideal, o “guardião” ou “filósofo-governante”, deve antes servir: seguir regras, submeter-se a mestres, aceitar disciplina e atuar em funções menos prestigiadas.
Ser “bom servindo” significa colocar a razão no comando da alma, organizando emoções e desejos para não prejudicar os outros.
A autoridade legítima nasce dessa experiência de obediência consciente, que reduz arbitrariedades e favorece decisões mais justas.
Como a ideia de Platão sobre liderança se aplica ao século XXI
No contexto atual, a máxima de Platão inspira modelos de liderança em governos, empresas e escolas. Valoriza-se o gestor que conhece a base da organização e já passou por diferentes níveis hierárquicos, o que torna suas decisões mais realistas e sensíveis às condições de trabalho.
Em ambientes corporativos, essa visão se aproxima da liderança servidora, em que o chefe participa de tarefas, entende processos e busca facilitar o trabalho da equipe.
Assim, o comando não é exercício de distância, mas de presença responsável e disciplinada.
Quais práticas refletem a visão de Platão sobre liderança
A partir dessa concepção de serviço e poder, é possível destacar algumas práticas concretas que aproximam instituições públicas e privadas da proposta platônica de liderança responsável.
- Valorizar formação gradual antes de cargos de comando.
- Estimular autocontrole e regulação das emoções.
- Reforçar o sentido de responsabilidade pelas decisões.
- Promover escuta ativa entre diferentes níveis da organização.
Por que a frase de Platão continua atual
A máxima “quem não é bom servindo, não será bom mandando” sintetiza uma reflexão ampla sobre poder e caráter.
Para Platão, liderar não é apenas ocupar um cargo, mas demonstrar preparo moral, intelectual e prático, construído ao longo de experiências de obediência e disciplina.
Ao exigir que o serviço preceda e limite o ato de mandar, Platão oferece um critério ainda útil para avaliar lideranças: quanto mais alguém conhece a realidade de quem obedece, maior a chance de governar com equilíbrio, justiça e responsabilidade.
FONTE : Jornal “O Antagonista” – Brasil