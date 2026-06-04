PNUD – Contratação de um consultor(a) Internacional – Especialista em Género e Eleições.

Anúncio de Concurso Público

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São

Tomé e Príncipe, leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para

recrutamento de um Consultor(a) Internacional – Especialista em Género e Eleições.

As propostas devem ser submetidas na plataforma QUANTUM até o dia 10 de Junho de 2026.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o link:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=46169

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na

plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima

indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Deve assegurar

igualmente que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou

arquivos corrompidos.

São Tomé, 04 de Junho de 2026.

Antónia Daio

Assistente Representante Residente para Operações

As candidaturas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 10 de Junho de 2026 no link abaixo:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=46169

Veja o anúncio em pdf –