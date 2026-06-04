PNUD – Contratação de um consultor(a) Internacional – Especialista em Género e Eleições.

Anúncio de Concurso Público
A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São
Tomé e Príncipe, leva ao conhecimento dos interessados que se encontra aberto o concurso para
recrutamento de um Consultor(a) Internacional – Especialista em Género e Eleições.
As propostas devem ser submetidas na plataforma QUANTUM até o dia 10 de Junho de 2026.
Para mais informações, os interessados deverão consultar o link:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=46169
Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na
plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima
indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Deve assegurar
igualmente que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou
arquivos corrompidos.
São Tomé, 04 de Junho de 2026.
Antónia Daio
Assistente Representante Residente para Operações
As candidaturas devem ser submetidas na plataforma Quantum até o dia 10 de Junho de 2026 no link abaixo:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=46169
Veja o anúncio em pdf –