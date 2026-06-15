Destaques AFAP – Contratação de gabinete para fiscalização das obras de remodelação das instalações da Direção Geral do Turismo e Hotelaria By Téla Nón Posted on 15 de Junho de 2026 Manifestação de interesse n72Descarregar Related Items:destaque Recommended for you AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de casa, escolas e respetivo muro de vedação na zona de expansão segura na comunidade de Iô Grande BASTA apoia a recandidatura de Carlos Vila Nova Entre promessas e desmentidos, Jorge Bom Jesus lança candidatura presidencial FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ