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AFAP – Contratação de uma empresa para fiscalizar as obras de construção de casa, escolas e respetivo muro de vedação na zona de expansão segura na comunidade de Iô Grande

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Manifestação de interesse n73Descarregar
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