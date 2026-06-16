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Recrutamento de um gabinete para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Social da obra de reabilitação de estradas rurais da Região Autónoma do Príncipe e em São Tomé

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Aviso e o TDR – recrutamento para elaboração doEIAS para obra de reabilitação de estradas ruraisDescarregar
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