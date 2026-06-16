Destaques Recrutamento de um gabinete para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Social da obra de reabilitação de estradas rurais da Região Autónoma do Príncipe e em São Tomé By Téla Nón Posted on 16 de Junho de 2026 Aviso e o TDR – recrutamento para elaboração doEIAS para obra de reabilitação de estradas ruraisDescarregar Related Items:destaque Recommended for you FNUAP – Prorrogação do prazo para a contratação de um consultor(a) nacional para apoiar na implementação do 8.º Programa País Uma pequena nação em território, mas gigante em talento, união e coração Tecnologia permite a população do distrito de Caué receber assistência médica directa do Brasil FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ